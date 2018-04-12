Demirtaş'ın yargılandığı terör davası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Demirtaş, avukatları ve bazı HDP milletvekilleri katıldı. Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya alınan davanın duruşmasının bugünkü oturumunda Demirtaş'ın eşi ve çocukları da hazır bulundu. Dün 1, 2 ve 31 No'lu fezlekelere ilişkin savunma yaptığını dile getiren Demirtaş, bugün de 3 ve 9 No'lu fezlekelere ilişkin savunma yapacağını söyledi. Fezlekelerin, hendek, barikat kurulan ve çatışmaların yaşandığı ilçelerdeki olaylara yönelik açıklamalarına ilişkin olduğunu belirten sanık Demirtaş, "O dönemde herhangi bir silahlı çatışmaya girmedim. Benim o dönem yapmış olduğum konuşmalarım demokratik özerkliğe yönelik olmuştur. Savcılık, demokratik özerkliğin sözlü olarak söylenmesini suç görmüşse o konuyu anlatmak istiyorum." diye konuştu. Demirtaş, 2007 yılında bağımsız milletvekili seçilip parlementoya girdikten sonra Demokratik Toplum Partisini kurduklarını ve partinin tüzüğüne "demokratik özerklik" maddesini eklediklerini, daha sonraki mensubu olduğu partilerin tüzüklerinde de bu maddenin bulunduğunu savundu.

Daha sonra kurulan Barış ve Demokrasi Partisinin tüzüğünde de "demokratik özerklik" ilkesinin bulunduğunu anlatan Demirtaş, "Seçim dönemlerinde katıldığımız tüm programlarda açıkça demokratik özerkliği savunmuş, seçmene bir idari model olarak sunmuşuzdur." dedi. Her siyasi partinin kendine özgü farklı idari modelleri savunduğunu belirten Demirtaş, şöyle devam etti: "İddianamede, 'Hendek ve barikat kuruldu, Demirtaş da bunu demokratik özerklikle savundu.' şeklinde bir algı oluşturulmuş. Hayır, hendek, barikat yokken de biz bu idari sistemi savunuyorduk. Halkların Demokratik Partisi olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde açıkça seçmene vaadimiz demokratik özerkliktir. Merkezi hükümetin yanında güçlü bir yerel yönetimler modeli olacaktır. O dönem hiç kimse bunu bir bölünme projesi diye tartışmadı. Bu, bir idari model önerisidir. Mitinglerde ne söylediysem Meclis'te de aynısını söyledim. Biz devlette merkezileşmiş yetkiyi yerele doğru dağıtmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz." Demirtaş, Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulduğunda partilerinin anayasa değişikliğine ilişkin vermiş olduğu teklifte de "demokratik özerklik" maddesinin bulunduğunu savundu.