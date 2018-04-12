Demirtaş'ın yargılandığı terör davası

Siyasi hayatı boyunca "dostlar alışverişte görsün" diye siyaset yapmadığını ifade eden Demirtaş, "Ben kızlarımın önünde yarın öbür gün dağa çıkmak gibi bir seçenek olmasın istiyorum. Herkesin çocuğu demokratik özgür bir ülkede yaşaması için siyaset yapıyorum." diye konuştu.

Demirtaş, yargılanmasına sebep olan fezlekelerin o dönem bölgede görev yapan FETÖ'cü savcı, kaymakam, vali yardımcıları ve güvenlik bürokrasinin bir kumpası olduğunu, bu iddiasına ilişkin delilleri gelecek celsede mahkemeye ileteceğini söyledi.

"Bu şiddet döngüsünün kırılması lazım. Ben PKK'lıların cenazesine katıldım. O taziye evlerinde her zaman 'Bu son olsun' demişimdir. Ailelere kanın kanla yıkanamayacağını söyledim. O insanlara 'Keşke bu sorunu çözseydik, taziyeye değil de düğününüze gelseydik' dedim. Her gittiğim cenazede bunu söyledim."

Demirtaş, hakkında hazırlanan diğer bir fezlekede ise Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) yaptığı konuşmalardan alıntılar olduğunu belirtti.

"Ben Kandil'e ne söylemişsem, Ankara'ya da aynı şeyleri söyledim. Asla kaypak asla iki yüzlü davranmadım." şeklinde savunma yapan sanık Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

"2015 yılının Aralık ayında Ertuğrul Kürkçü ile birlikte Irak'ın Süleymaniye şehrine gittik. Orada bir aracı ile KCK yöneticilerine haber gönderdim. Aracıya 'Biz hendek ve barikatın her yerde kapatılmasını istiyoruz. Halkın temsilcileriyiz, sizden de bu yönde çağrı yapmanızı istiyoruz. Biz de Türkiye'de büyük bir toplantı düzenleyeceğiz. Bizim çağrımızı iletin sonuç almadan dönmeyeceğiz.' dedik. Birkaç gün sonra KCK'dan 'Türkiye'de demokratik siyaset yapanların çağrılarına uyarız' diye haber geldi. Kürkçü ile birlikte Diyarbakır'a döndük. Daha sonra Demokratik Toplum Kongresini toplama kararı aldık. Demokratik Özerkliği savunacağız.