Demiryolu genişletme çalışmaları nedeniyle bazı cadde ve kavşaklarda kontrollü geçiş sağlanacak

Gaziantep’te demiryolu genişletme çalışmaları nedeniyle bazı, bulvar, cadde ve kavşaklarda 52 gün boyunca kontrollü geçiş sağlanacağı duyuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen GAZİ-RAY yapım işi projesi çalışmaları kapsamında Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ile Yeşilova Köprülü kavşağı arasındaki Kıbrıs Caddesi’nde bulunan Devlet Demiryolları Köprü genişletme çalışmalarından dolayı 26 Şubat 2018 Pazartesi gününden itibaren trafik akışı,kontrollü sağlanacak. Kontrollü trafik akışının 52 gün süreyle devam edeceği duyurulan açıklamada, “GAZİ-RAY yapım işi projesi kapsamında, Başpınar-Gaziantep-M. Yavuz İstasyonları arasının yeniden inşa edilmesi altyapı ve üst yapı çalışmaları çerçevesinde devam eden projede, D-400 üzeri ve Yeşilova Kavşağı’nda yapılacak olan alt yapı ve üst yapı çalışmaları doğrultusunda; Şehitkamil ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ile Yeşilova Köprülü Kavşağı arasında kalan Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demiryolları Köprü genişletme çalışmalarından dolayı trafik akışının 26 Şubat 2018 Pazartesi gününden itibaren 52 gün süreyle kontrollü olarak servis yolundan sağlanacak" denildi.

Açıklamada, Yeşilova kavşağında yapılacak olan çalışmalardan dolayı vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmamaları için yol üzerine yerleştirilecek trafik işaret ve yönlendirilmelerine riayet etmeleri istendi.