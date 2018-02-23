HABER

Demiryolu genişletme çalışmaları nedeniyle bazı cadde ve kavşaklarda kontrollü geçiş sağlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 11:52 | Son Güncelleme

Gaziantep’te demiryolu genişletme çalışmaları nedeniyle bazı, bulvar, cadde ve kavşaklarda 52 gün boyunca kontrollü geçiş sağlanacağı duyuruldu.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen GAZİ-RAY yapım işi projesi çalışmaları kapsamında Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ile Yeşilova Köprülü kavşağı arasındaki Kıbrıs Caddesi’nde bulunan Devlet Demiryolları Köprü genişletme çalışmalarından dolayı 26 Şubat 2018 Pazartesi gününden itibaren trafik akışı,kontrollü sağlanacak.

Gaziantep’te demiryolu genişletme çalışmaları nedeniyle bazı, bulvar, cadde ve kavşaklarda 52 gün boyunca kontrollü geçiş sağlanacağı duyuruldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen GAZİ-RAY yapım işi projesi çalışmaları kapsamında Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ile Yeşilova Köprülü kavşağı arasındaki Kıbrıs Caddesi’nde bulunan Devlet Demiryolları Köprü genişletme çalışmalarından dolayı 26 Şubat 2018 Pazartesi gününden itibaren trafik akışı,kontrollü sağlanacak. Kontrollü trafik akışının 52 gün süreyle devam edeceği duyurulan açıklamada, “GAZİ-RAY yapım işi projesi kapsamında, Başpınar-Gaziantep-M. Yavuz İstasyonları arasının yeniden inşa edilmesi altyapı ve üst yapı çalışmaları çerçevesinde devam eden projede, D-400 üzeri ve Yeşilova Kavşağı’nda yapılacak olan alt yapı ve üst yapı çalışmaları doğrultusunda; Şehitkamil ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ile Yeşilova Köprülü Kavşağı arasında kalan Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demiryolları Köprü genişletme çalışmalarından dolayı trafik akışının 26 Şubat 2018 Pazartesi gününden itibaren 52 gün süreyle kontrollü olarak servis yolundan sağlanacak" denildi.
Açıklamada, Yeşilova kavşağında yapılacak olan çalışmalardan dolayı vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmamaları için yol üzerine yerleştirilecek trafik işaret ve yönlendirilmelerine riayet etmeleri istendi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Akdeniz'de Türk tarafının kararlılığını ortaya koyan önleme (3)- Yeniden

Doğu Akdeniz'de Türk tarafının kararlılığını ortaya koyan önleme (3)- Yeniden

Ege’nin kralı yakalandı

Ege’nin kralı yakalandı

Sivas'ta CHP'li kadınlardan çocuk istismarı tepkisi

Sivas'ta CHP'li kadınlardan çocuk istismarı tepkisi

Akıllı ekranlarla kolay ulaşım

Akıllı ekranlarla kolay ulaşım

Ortaokul öğrencileri, "Vatan sana canım feda" dedi

Ortaokul öğrencileri, "Vatan sana canım feda" dedi

TSK'nın teröristlere operasyon görüntüsünü silen YouTube'tan açıklama

TSK'nın teröristlere operasyon görüntüsünü silen YouTube'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.