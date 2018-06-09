HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Demiryolu işçilerinin ramazan mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

Muş'ta demiryolu işçileri, ramazanda sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde döküm kaynağı yaparak büyük bir özveriyle çalışıyor - Demiryolu işçisi Ramazan Sezgin: "Ramazan ayında güneşin altında çalışmak zor oluyor. Ama Allah yardımcı oluyor, hem işimizi hem de ibadetimizi yapıyoruz. İşimiz ne kadar zor olursa ramazan ayı daha güzel ve anlamlı geçiyor"

MUŞ (AA) - Muş'ta işçiler, ramazan ayında da demiryolu hattında bakım ve onarım çalışmalarını fedakarca sürdürüyor.

Muş-Tatvan demiryolu hattında çalışan işçiler, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde, yolcuların rahat, hızlı ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için çaba gösteriyor.

Zamanla genleşen rayları keserek boşluğu aldıktan sonra termik kaynak (döküm kaynağı) yapan işçiler, ardından yapılan kaynağı özenle taşlayarak pürüzsüz hale getiriyor.

İşçilerin zorlu mesaisi iftar saatlerinde sona eriyor.

Demiryolu işçilerinden Ramazan Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trenlerin emniyetli şekilde ulaşım yapabilmesi için oruçlu olmalarına rağmen görevlerini severek sürdürdüklerini söyledi.

Raylar için özel bir döküm kaynağının olduğunu ve bu işi yaparken yüksek derecede sıcaklığa maruz kaldıklarını vurgulayan Sezgin, "Ramazan ayında güneşin altında çalışmak zor oluyor. Çünkü hem işimiz ağır hem de dikkat isteyen bir işimiz var. Ama Allah yardımcı oluyor, hem işimizi hem de ibadetimizi yapıyoruz. İşimiz ne kadar zor olursa ramazan ayı daha güzel ve anlamlı geçiyor. Hava sıcaklığı ile kaynağın sıcaklığı bizi zorluyor ama yine de orucumuzu tutuyoruz." diye konuştu.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
İstanbul'da şaşkınlık yaratan arı istilası! Korku dolu anlarİstanbul'da şaşkınlık yaratan arı istilası! Korku dolu anlar
Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme! Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demiryolu işcileri mesaisi muş Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu! İşte o isim

Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu! İşte o isim

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'tan acı haber! 1 polis şehit

Şırnak'tan acı haber! 1 polis şehit

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

İstanbul'da şaşkınlık yaratan arı istilası! Korku dolu anlar

İstanbul'da şaşkınlık yaratan arı istilası! Korku dolu anlar

Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!

Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak

TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.