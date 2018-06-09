Demiryolu işçilerinin ramazan mesaisi

MUŞ (AA) - Muş'ta işçiler, ramazan ayında da demiryolu hattında bakım ve onarım çalışmalarını fedakarca sürdürüyor.

Muş-Tatvan demiryolu hattında çalışan işçiler, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde, yolcuların rahat, hızlı ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için çaba gösteriyor.

Zamanla genleşen rayları keserek boşluğu aldıktan sonra termik kaynak (döküm kaynağı) yapan işçiler, ardından yapılan kaynağı özenle taşlayarak pürüzsüz hale getiriyor.

İşçilerin zorlu mesaisi iftar saatlerinde sona eriyor.

Demiryolu işçilerinden Ramazan Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trenlerin emniyetli şekilde ulaşım yapabilmesi için oruçlu olmalarına rağmen görevlerini severek sürdürdüklerini söyledi.

Raylar için özel bir döküm kaynağının olduğunu ve bu işi yaparken yüksek derecede sıcaklığa maruz kaldıklarını vurgulayan Sezgin, "Ramazan ayında güneşin altında çalışmak zor oluyor. Çünkü hem işimiz ağır hem de dikkat isteyen bir işimiz var. Ama Allah yardımcı oluyor, hem işimizi hem de ibadetimizi yapıyoruz. İşimiz ne kadar zor olursa ramazan ayı daha güzel ve anlamlı geçiyor. Hava sıcaklığı ile kaynağın sıcaklığı bizi zorluyor ama yine de orucumuzu tutuyoruz." diye konuştu.

