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Demokrasi Meydanı 1. etap ihalesi gerçekleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Demokrasi Meydanı 1.

Demokrasi Meydanı 1. etap ihalesi gerçekleşiyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Demokrasi Meydanı 1. Etap yenileme çalışmaları için ihale tarihinin belli olduğunu açıkladı.
Meydan için 2 Mayıs Çarşamba günü ihaleye çıkacaklarının müjdesini paylaşan Başkan Zeki Toçoğlu, ihalenin ardından çalışmaları başlatıp hızla projeyi tamamlamak istediklerini kaydetti. Başkan Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Demokrasi Meydanımız için yenileme çalışmaları gerçekleştireceğimizi duyurmuş, proje için hazırlıklarımızı başlatmıştık. Projemizle ilgili bir anket düzenleyerek vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. STK temsilcilerimizle bir araya gelerek onlarında fikirlerine başvurduk ve projemize son şeklini verdik. Şimdi ise projemizin 1. etabı için ihaleye çıkıyoruz. İnşallah 2 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz ihalenin ardından hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.
Demokrasi Meydanı’nda yapılacak yenileme çalışmalarına da değinen Başkan Toçoğlu, “Zeminde iyileştirmeler yapıp yeşil alanları arttıracağız. Meydandaki kot farkını ortadan kaldıracağız. Aydınlatma, oturma alanları, kafe, sosyal alanlar yine projemizin içerisinde yer alacak. Katlı Pazar Yeri önündeki yapıyı da kaldıracağız. Yeni meydanımız da vatandaşlarımızın yaşamına kolaylık sağlayacak Akıllı Şehir Uygulamaları da bulunacak. Projemizin 2. etabında ise Atatürk Bulvarı tarafına yeni bir yapı inşa edeceğiz. İnşallah Türkiye’ye örnek bir meydanı şehrimize kazandıracağız” diye konuştu.

Demokrasi Meydanı 1. etap ihalesi gerçekleşiyor

Demokrasi Meydanı 1. etap ihalesi gerçekleşiyor

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