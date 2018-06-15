"Demokrasi yarışına leke düşüren bir saldırı"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Seçime ve demokrasi yarışına leke düşüren bir saldırıdır." dedi.
Gül, Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Enes Bin Malik Camisinde bayram namazını kıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve akrabalarına seçim çalışmaları sırasında düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.
Bu tür provokasyonların ve terör saldırılarının kimseye fayda getirmeyeceğini dile getiren Gül, "Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki partili arkadaşlarımıza karşı bir saldırı gerçekleşti. Mübarek günde yapılan bu saldırı gerçekten ramazana yakışan bir davranış değil. Seçime ve demokrasi yarışına leke düşüren bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.
Gül, demokratik bir yarış içerisinde ve centilmence bir seçim süreci gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Konuyla ilgili hem başsavcılık hem de ilgili birimler soruşturma başlatmıştır. Bizler soruşturma sonucunu takip edeceğiz ama bu konuyla ilgili failler, azmettirenler, yapılan hukuka ayrı fiiller, elbette her boyutuyla araştırılıp sonuna kadar netleşecektir ve neticeye bağlanacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan birisi milletvekilimizin kardeşidir. Tüm vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızın sağduyulu olmasını diliyorum ama failler ve olayın tüm boyutları derinlemesine araştırılıp bu konudaki tüm sorumlular gereken cezayı alacaktır."
Bakan Gül, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum