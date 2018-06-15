"Demokrasi yarışına leke düşüren bir saldırı"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Seçime ve demokrasi yarışına leke düşüren bir saldırıdır." dedi.

Gül, Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Enes Bin Malik Camisinde bayram namazını kıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve akrabalarına seçim çalışmaları sırasında düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Bu tür provokasyonların ve terör saldırılarının kimseye fayda getirmeyeceğini dile getiren Gül, "Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki partili arkadaşlarımıza karşı bir saldırı gerçekleşti. Mübarek günde yapılan bu saldırı gerçekten ramazana yakışan bir davranış değil. Seçime ve demokrasi yarışına leke düşüren bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Gül, demokratik bir yarış içerisinde ve centilmence bir seçim süreci gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili hem başsavcılık hem de ilgili birimler soruşturma başlatmıştır. Bizler soruşturma sonucunu takip edeceğiz ama bu konuyla ilgili failler, azmettirenler, yapılan hukuka ayrı fiiller, elbette her boyutuyla araştırılıp sonuna kadar netleşecektir ve neticeye bağlanacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan birisi milletvekilimizin kardeşidir. Tüm vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızın sağduyulu olmasını diliyorum ama failler ve olayın tüm boyutları derinlemesine araştırılıp bu konudaki tüm sorumlular gereken cezayı alacaktır."

Bakan Gül, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

