Selvi, yargılama süresince, bütün duruşmalara Adnan Menderes ile dönemin hükümet yetkililerini götürüp getirdiklerini belirterek, "Merasim bölüğünde askerlik yapıyordum. Yassıada'da Adnan Menderes'i, cezaevinden alarak duruşmalara götürme ve tekrar cezaevine geri getirme görevi bölüğümüzdeki askerlere verildi. Ben de o askerlerden biriydim. Duruşmalarda benim görevim onun arkasında durmaktı." diye konuştu.

Giresun'un Çamoluk ilçesinden Erzincan'a tedavi için gelen Halit Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1960 askeri darbesinde İstanbul Yeşiltepe'deki birlikte asker olduğunu, Menderes'in tutuklanarak Yassıada'daki cezaevine konulmasından sonra kendisinin de Yassıada'ya getirilerek görevlendirildiğini belirtti.

Emekli olduktan sonra eşi ile yaşamını Çamoluk'ta sürdürdüğünü söyleyen 6 çocuk babası Selvi, evinde bulundurduğu Menderes'in tam arkasında durduğu fotoğrafı göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Menderes çok iyi bir insandı ama Menderes'i 'niye yaptın, niye ettin' diyerek boşuna idam ettiler. Onun başbakanlık yaptığı dönemde kıtlık, hırsızlık yoktu. Hükümeti döneminde yaptığı önemli ve başarılı işler dava konusu yapılarak savunması istendi ancak rahmetliğin sözünü tamamlamadan mahkeme başkanı tarafından azarlanarak yerine oturtulmasına çok tanık oldum."

Mahkeme tarafından verilen idam kararlarının ardından İmralı'ya gitmek için hazırlık yaptıklarını aktaran Selvi, "Celal Bayar, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, İbrahim Kirazoğlu gibi birçok sanık idam cezasına çarptırıldı. Menderes, hasta olduğu için hakkındaki idam kararı bir gün sonra infaz edildi." ifadesini kullandı.

- "Vatan için çalıştık, kanımız helal olsun"

Halit Selvi, tanık olduğu Celal Bayar ile Fatin Rüştü Zorlu arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: