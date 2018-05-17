Röportajda Güryay, Yassıada'ya getirilenlere yolda kötü muamelede bulunulduğunu itiraf ederek, "Bunlar oraya kafile kafile gelmeye başladılar. Evet, bunları Yassıada'ya gelinceye kadar yollarda hırpalamışlar. Gerek Yeşilköy'de gerekse Yeşilyurt'ta vururlardı. Vapurdan gelirken falan da..." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Çölaşan, "Biz Kırk Kişiyiz Birbirimizi Biliriz" isimli kitabında Yassıada Komutanı Güryay ile yaptığı röportaja yer vermişti.

AYNUR EKİZ - 27 Mayıs'ın Yassıada Komutanı emekli Albay Tarık Güryay, 1960'taki darbenin ardından Yassıada'ya getirilenlere yönelik kötü muamelenin itirafı niteliğinde, dolaplarını aradıkları sırada buldukları bir radyonun kime ait olduğunu öğrenmek için Bizans'tan kalma mahzenleri cezalandırma yöntemi olarak kullandıklarını gazeteci Emin Çölaşan'a anlatmıştı.

- "Sivil dövdüm, vekil değil" savunması

Güryay, kendisinin kimseyi dövüp dövmediği sorusunu, "Ben mi? Bumin Mumin (Yamanoğlu) gibi bazı polisleri dövdüm gayet tabii. Disipline aykırı davrananları filan." şeklinde yanıtladı.

Başka kimleri dövdüğü sorusuna ise Güryay, "Başka yok. Belki bir iki polis daha veya bazı sivillerden olabilir. Yoksa milletvekillerinden falan kimseye katiyen dayak atmadım." yanıtını verdi.

- Bizans mahzeni cezası

Yassıada'da Bizans'tan kalma mahzenlere burada tutulanların zaman zaman cezalandırılmak için gönderildiğini de aktaran Güryay, disipline aykırı hareket edenleri oraya attıklarını belirtti.

Güryay, disipline aykırı hareket olarak "Mesela Osman Turan diye bir profesör vardı. 'Birerli kolda gelin de subay saysın' diye emir vermişim, sıraya girmiyor. 'Osman Bey niye girmiyorsunuz sıraya?' diye sorunca 'Biz esir miyiz?' diye bağırıyor. Yahu bunun esaretle ne alakası var? Şimdi bunu dövmek olmaz. Atıyorduk Bizans mahzenine birkaç saatliğine uslanıyordu orada." örneğini verdi.