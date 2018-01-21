Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal:

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Merkez sağ gelenek olarak, iki asırlık tarihi tecrübemiz ışığında mümeyyiz, bir numaralı vasfı millilik olan bir hareket olarak eğer memleket, millet, devlet meselesi varsa teferruat sayacağımız meseleleri bir kenara bırakarak dün olduğu gibi, bugün de devletimizin, hükümetimizin ve Mehmetçiklerimizin yanında olma mecburiyetimiz vardır." dedi.
Uysal, partisinin Yalova İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın "ateş çemberi"ne döndüğünü ifade etti.
Uysal, "Bugün elbetteki önemli bir gündeyiz. Merkez sağ gelenek olarak, iki asırlık tarihi tecrübemiz ışığında mümeyyiz, bir numaralı vasfı millilik olan bir hareket olarak eğer memleket, millet, devlet meselesi varsa teferruat sayacağımız meseleleri bir kenara bırakarak dün olduğu gibi, bugün de devletimizin, hükümetimizin ve Mehmetçiklerimizin yanında olma mecburiyetimiz vardır." diye konuştu.
AK Parti iktidarının verdiği kararlar neticesinde Suriye'de bu noktaya gelindiği iddiasında bulunan Uysal, şöyle devam etti:
"Suriye'de 550 kilometreye varan bir hudut şeridini neden terör örgütleriyle paylaşır hale geldik soruları da dahil olmak üzere, tercih ettiğimiz siyasetin Suriye'de yarattığı iktidar boşluğu neticesinde 30 yılı aşkın bir süredir Doğu'da, Güney Doğu'da, metropollerimizde pek çok kez bombalamalarıyla pek çok acılara gark olduğumuz terör örgütü PKK'nın bu yaratılan iktidar boşluğundan yararlanarak Suriye'de kendisine özerk alanı nasıl elde ettiği sorusunu soracağımız günler de gelecektir. Bu soruları mahfuz tutmak kaydıyla bu Türkiye'ye zaman zaman taciz atışlarıyla, zaman zaman Türkiye yakınlarında oluşabilecek milli güvenliğimizi orta, uzun vadede tehdit edebilecek oluşumu engellemek adına bir ön alıcı önlem olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün başlattığı harekata elbet de demokratlar olarak irademizle, desteğimizle ve elbet de dualarımızla arkasında durma mecburiyetimiz vardır. İşte Yalova'dan da arkasında durduğumuzu ifade etmek istiyorum."
- "ABD'nin bir terör örgütünü Türkiye'ye rağmen tercih edebilmesi"
ABD'nin Suriye politikasını da eleştiren Uysal, şunları söyledi:
"Bugün NATO içerisinde Türkiye'nin müttefiki olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şart altında bir terör örgütünü Türkiye Cumhuriyeti gibi bir egemen devlete, Kore'den başlayarak pek çok noktada önemli inisiyatifler almış, beldeler ödemiş ve bu bölgenin istikrarı adına, Irak ve Suriye aynasından bile baksak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün zaaflarına rağmen demokratik hukuk devleti nitelikleriyle bu coğrafyadan olumlu şekilde ayrışmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör örgütünü Türkiye'ye rağmen tercih edebilmesini de kabul edebilme imkanımız yoktur."
- "Büyük tehditlerle karşı karşıyayız"
Uysal, Türkiye'nin operasyonuyla ilgili yapılan açıklamalara değinerek, "Binlerce kilometre öteden neymiş? Bölge için endişeler duymaktalarmış. BM endişe duyuyormuş, İran, Rusya'sı endişe duyuyormuş. İyi de 3,5 milyon mülteciyi bağrına basmış ve onlarca yıldır Türkiye'ye dair tehditleri savuranların isim değiştirerek, başka kılıflarda yarın Türkiye'ye tehdit estirmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Bizler daha büyük endişe duyuyoruz. Daha büyük tehditlerle karşı karşıyayız. O nedenle Türkiye egemen bir devlet olarak kendi kudret kapasitesine uygun istikrarlı bir siyasetin sahibi olduğu takdirde ne bugün Afrin'de olduğu gibi ne de bir başka noktada Türkiye'ye karşı bu coğrafyada, bu aziz milletin varlığını münakaşaya açmaya çalışanlara karşı Dumlupınar'da da Sakarya'da da Kocatepe'de de Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi bugün de vereceğimiz cevap olduğunu Yalova'mızda ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
(AA)
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