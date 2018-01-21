Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal:

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Merkez sağ gelenek olarak, iki asırlık tarihi tecrübemiz ışığında mümeyyiz, bir numaralı vasfı millilik olan bir hareket olarak eğer memleket, millet, devlet meselesi varsa teferruat sayacağımız meseleleri bir kenara bırakarak dün olduğu gibi, bugün de devletimizin, hükümetimizin ve Mehmetçiklerimizin yanında olma mecburiyetimiz vardır." dedi.

Uysal, partisinin Yalova İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın "ateş çemberi"ne döndüğünü ifade etti.

Uysal, "Bugün elbetteki önemli bir gündeyiz. Merkez sağ gelenek olarak, iki asırlık tarihi tecrübemiz ışığında mümeyyiz, bir numaralı vasfı millilik olan bir hareket olarak eğer memleket, millet, devlet meselesi varsa teferruat sayacağımız meseleleri bir kenara bırakarak dün olduğu gibi, bugün de devletimizin, hükümetimizin ve Mehmetçiklerimizin yanında olma mecburiyetimiz vardır." diye konuştu.