Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde altın madeninde heyelan: 40 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde, altın madeninde meydana gelen heyelanda 40 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Resmi kaynaklarca yerel bir radyoya yapılan açıklamada, Fizi bölgesindeki Niyange altın madeninde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 40 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.
Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladığı, yağmur nedeniyle zeminde oluşan yoğun çamurun arama kurtarma faaliyetini güçleştirdiği kaydedildi.
Madende çalışan sayısının bilinmediği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.
Aynı bölgedeki bir kaçak altın madeninde geçen yıl ekim ayında meydana gelen göçükte 5 kişi yaşamını yitirmişti. Kaçak madencilik faaliyetleri nedeniyle ülkede sık sık maden kazaları yaşanıyor.
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