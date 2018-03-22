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Demre Çayı'na tersip bendinin inşası bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

Antalya'da Demre Çayı üzerine inşa edilen ve 2 milyon 700 bin liraya mal olan tersip bendi tamamlandı - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Demre Çayı'nın taşkın zararlarını önlemek için tamamladığımız tersip bendi de Antalya'ya kazandırdığımız yatırımlarımızdan"

Antalya'nın Demre ilçesinde, Demre Çayı'nın yerleşim yerleri ve zirai arazilere vereceği taşkın zararlarını engelleyecek tersip bendinin inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yatırımlarla Antalya'nın mümbit topraklarının suyla buluşturulmaya, derelerdeki taşkın riskleri azaltılmaya, vatandaşlara içme suyu temin edilmeye devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, olası bir taşkında Demre Çayı'nın ilçedeki yerleşim yerlerine ve zirai arazilere vereceği taşkın zararlarını asgariye indirecek tersip bendinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje kapsamında Demre Çayı'nın sağ sahilindeki yolun 640 metrelik kısmı yükseltildi ve taş tahkimat imalatı yapıldı. Yaklaşık 2 milyon 700 bin lira yatırım bedeliyle inşa edilen projeyle 253 metre uzunluğunda ve temelden 5 metre yüksekliğinde olan betonarme tersip bendi inşaa edilerek, Demre Çayı'nın neden olduğu rüsubat zararları önlendi."

- Antalya'da 448 bin 920 dekar zirai arazi sulamaya açıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son 15 yılda Antalya'da 19 baraj ve 3 gölet inşa ettiklerini belirterek, yapılan çalışmalarla 448 bin 920 dekar arazinin sulamaya açıldığını ve bu alanlarla Antalyalı çiftçilere yıllık 468 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığını bildirdi.

Eroğlu, 88 derenin ıslahının tamamlandığını aktararak, "Demre Çayı'nın taşkın zararlarını önlemek için tamamladığımız tersip bendi de Antalya'ya kazandırdığımız yatırımlarımızdan. Antalya'da olası taşkınların önüne geçmek için bundan sonra da yatırımlarımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Antalya Demre DSİ orman ve su işleri bakanlığı tersip bendi Veysel Erdoğlu

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