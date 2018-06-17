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Demre'da dolu ve rüzgar 939 dönüm seraya zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde dünkü dolu ve şiddetli rüzgar, ilk belirlemelere göre 939 dönüm sera alanında zarara yol açtı.

Demre'da dolu ve rüzgar 939 dönüm seraya zarar verdi

Ahmet ACAR/DEMRE (ANTALYA), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde dünkü dolu ve şiddetli rüzgar, ilk belirlemelere göre 939 dönüm sera alanında zarara yol açtı.
Demre'de dün sabah başlayan yağmur kısa sürede yerini ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu, ardından şiddetli rüzgara bıraktı. İlçe merkeziyle Kapaklı, Çevreli, Köşkerler, Beymelek, Gürses ve Yuva mahallelerinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, seraların plastik örtülerini yırttı. Bazı seralar çökerken, içindeki ürünler de zarar gördü. Bölgedeki bir evin de tavanı ve çatısı, dolu ve rüzgar nedeniyle çöktü.
6 MAHALLEYE ZARAR VERDİ
Demre Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz ve teknik elemanlardan oluşan zarar tespit komisyonu dün gün boyu yaptıkları inceleme sonucu hasar tespit raporunu tamamladı. Buna göre, Kapaklı Mahallesi'nde 259 dönüm, Çevreli Mahallesi'nde 235 dönüm, Köşkerler Mahallesi'nde 160 dönüm, Beymelek Mahallesi'nde 80 dönüm, Gürses Mahallesi'nde 80 dönüm ve sadece dolunun vurduğu Yuva Mahallesi'nde 125 dönüm olmak üzere toplam 939 dönüm kapalı sera alanı zarar gördü.
'150 DÖNÜME YAKINI SİGORTALI'
Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Zarar gerçekten büyük. Dolu seraların plastik örtüsünü kalbura çevirerek, delik deşik etmiş. Cam seraların camlarını kırmış. Bazı seraları yerle bir etmiş. Bazı seraların da plastik örtüsünü atmış. 939 dönüm seradan yaklaşık 150 dönüme yakını sigortalı. Geri kalan çiftçinin sigortası yok. Kötü geçen bir sezonun ardından üretici bir daha mağdur oldu. Devletimizden yaraların sarılmasını bekliyoruz. Zararın parasal değeri, yapılacak çalışmadan sonra ortaya çıkacak" dedi.

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Demre'da dolu ve rüzgar 939 dönüm seraya zarar verdiDemre'da dolu ve rüzgar 939 dönüm seraya zarar verdiDemre'da dolu ve rüzgar 939 dönüm seraya zarar verdiDemre'da dolu ve rüzgar 939 dönüm seraya zarar verdi

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