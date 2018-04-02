Demreli miniklerin Antalya keyfi

Demre Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri ve velileri, düzenlenen Antalya gezisinde doyasıya eğlendiler.
Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu 1/A sınıf öğretmeni Atilla Kocakaya tarafından düzenlenen ve Demre Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Mesut Dikili’nin de destek verdiği geziye, 19 öğrenci ve velileri ile Okul Müdürü Ercan Aydemir katıldı. Sinema bulunmayan bir ilçede yaşayan minikler, Antalya’ya ayak basar basmaz sinemaya giderek Bizim Köyün Şarkısı adlı filmi izlediler. Ardından Antalyaspor-Bursaspor müsabakasını da izleyen minikler, maç sonrası lunaparka giderek unutulmaz bir gün geçirdiler.
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