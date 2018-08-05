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"Denek olarak kullanılan kişiler Japon halkıydı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı: - "İnsanları deney faresi gibi gören bu vahşi saldırının failleri o kadar planlamışlardı ki sivil Japon halkının açık havada en çok bulunduğu saatler saldırı için planlanmıştı. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı bu deneyde denek olarak kullanılan kişiler de ne yazık ki Japon halkıydı"

AHMET FURKAN MERCAN - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, Hiroşima saldırısının Japon halkının açık havada en fazla bulunduğu saatlere göre ayarlandığını ve halkın saldırıda denek olarak kullanıldığını söyledi.

Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının üzerinden 73 yıl geçtiğini ancak tartışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Atom bombasının bir tür nükleer silah olduğunu ve ilk kez 1945’te kullanıldığını anımsatan Hancı, bombanın atılmasıyla yerleşim alanında can veren insan sayısının bilinmediğini aktardı. Hancı, “Kesin rakamlar net olarak bilinmese de 140 binden fazla insan küle döndü.” dedi.

Atom bombası atılmasının planladığını düşündüğünü belirten Hancı, "İnsanları deney faresi gibi gören bu vahşi saldırının failleri o kadar planlamışlardı ki, sivil Japon halkının açık havada en çok bulunduğu saatler saldırı için planlanmıştı. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı bu deneyde denek olarak kullanılan kişiler de ne yazık ki Japon halkıydı.” diye konuştu.

Şehrin binalarının, ulaşım sistemlerinin ve yerleşim birimlerinin yüzde 70’e yakınının yok edildiğini anlatan Hancı, şöyle devam etti:

“Bir sonraki atom bombası, 3 gün sonra Japon şehri olan Nagazaki'ye atıldı. Şehrin yüzde 40'ı yok oldu. Bu saldırıda da 80 binden fazla insan feci şekilde can verdi. Ne bir şehir ne sağlıklı bir insan ne bir bitki kaldı, her şey adeta küle döndü. Ve sonunda Japonya teslim oldu.”

Hancı, savaş sonrası dönemde nükleer silahların özellikle siviller üzerinde kullanımının meşruluğunun tartışma konusu olduğunu dile getirdi.

Savaşın da etik değerleri olduğunu kaydeden Hancı, “Bu değerlerin belki de en önemlisi masum sivillere bilinçli bir şekilde zarar verilmemesiydi. Ancak atılan atom bombasıyla bu değerler ayaklar altına alındı.” ifadesini kullandı.

Atom bombası kullanımının devam eden bir savaşta ölenlerin sayısından fazla yaşamı kurtardığı tezinin, uzun yıllar ABD'nin “resmi tezi” olduğunu anlatan Hancı, “Tarihte tanık olunan en zalim silahlı saldırı” kabul edilen Hiroşima ve Nagazaki konusunda farklı görüşlerin giderek daha yüksek sesle dile getirildiğini sözlerine ekledi.

İkinci Dünya Savaşı’nda ABD'nin Japonya’nın Hiroşima şehrine 6 Ağustos 1945'te atom bombası atması sonucu on binlerce insan öldü, binlerce insan sakat kaldı.

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Ankara Üniversitesi Hiroşima İsmail Hamit Hancı Pasifik

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