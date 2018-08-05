"Denek olarak kullanılan kişiler Japon halkıydı"

AHMET FURKAN MERCAN - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, Hiroşima saldırısının Japon halkının açık havada en fazla bulunduğu saatlere göre ayarlandığını ve halkın saldırıda denek olarak kullanıldığını söyledi.

Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının üzerinden 73 yıl geçtiğini ancak tartışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Atom bombasının bir tür nükleer silah olduğunu ve ilk kez 1945’te kullanıldığını anımsatan Hancı, bombanın atılmasıyla yerleşim alanında can veren insan sayısının bilinmediğini aktardı. Hancı, “Kesin rakamlar net olarak bilinmese de 140 binden fazla insan küle döndü.” dedi.

Atom bombası atılmasının planladığını düşündüğünü belirten Hancı, "İnsanları deney faresi gibi gören bu vahşi saldırının failleri o kadar planlamışlardı ki, sivil Japon halkının açık havada en çok bulunduğu saatler saldırı için planlanmıştı. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı bu deneyde denek olarak kullanılan kişiler de ne yazık ki Japon halkıydı.” diye konuştu.