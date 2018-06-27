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Deneme uçuşlarını AA görüntülemişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Adıyaman'da eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın, GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim vermeye başlayan Uçuş Eğitim Akademisi kapsamında faaliyet gösterdiği öğrenildi - Geçen yıl gerçekleştirilen deneme uçuşlarından biri, AA tarafından görüntülenmişti

GAZİANTEP (AA) - Adıyaman'da eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın, ülkenin ihtiyaç duyduğu pilotları yetiştirmek amacıyla geçen yıl Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim vermeye başlayan Uçuş Eğitim Akademisi, kapsamında faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Yaklaşık 6 yıl önce hazırlıklarına başlanan Uçuş Eğitim Akademisi, geçen yıl Haziran ayında ilk etapta 3 pilotun teorik ve pratik eğitimleriyle çalışmalarına başladı.

Hobi amaçlı pilot olmak isteyenlere Priavate Pilot Licance (PPL), genel havacılık sektöründe görev almak isteyenlere ATPL Frozen CPL IR lisansının verildiği eğitimler, Gaziantep Havalimanında dersliklerin de yer aldığı 400 metrelik hangarda 2 tek motorlu ve 1 çift motorlu toplam 3 uçakla veriliyordu.

Geçen yıl gerçekleştirilen deneme uçuşlarından birini Anadolu Ajansı (AA) görüntülemişti.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, röportajda hayata geçirdikleri eğitimlerin Gaziantep ve bölge için son derece önemli olduğunu, eğitimin yanı sıra kendi uçaklarının bakım yetkisine sahip olacaklarını bildirmişti.

Güzelbey, bu sayede Türkiye'de pilot yetiştiren üç devlet üniversitesinden biri olduklarına dikkati çekmişti.

GAÜN'e ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.

Deneme uçuşlarını AA görüntülemişti

- Adıyaman'da eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın, GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim vermeye başlayan Uçuş Eğitim Akademisi kapsamında faaliyet gösterdiği öğrenildi - Geçen yıl gerçekleştirilen deneme uçuşlarından biri, AA taraf

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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü

Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
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