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Denetimli serbestlik hükümlüleri mantar kursunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Ordu’da denetimli serbestlik hükümlüleri meslek kurslarına alınarak hem meslek öğrenmeleri hem de üretim yapmaları sağlanıyor.Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde hükümlülerin daha kolay iş bulmaları ve düşük maliyetlerle kendi işletmelerini kurabilmeleri adına çeşitli kurumlarla işbirliğine gidildi.

Denetimli serbestlik hükümlüleri mantar kursunda

Ordu’da denetimli serbestlik hükümlüleri meslek kurslarına alınarak hem meslek öğrenmeleri hem de üretim yapmaları sağlanıyor.
Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde hükümlülerin daha kolay iş bulmaları ve düşük maliyetlerle kendi işletmelerini kurabilmeleri adına çeşitli kurumlarla işbirliğine gidildi. Bu kapsamda hükümlülerin, denetimli serbestlik süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirirken aynı zamanda da meslek ve sanat edinmelerini sağlamak amacıyla Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün kurslarına katılmalarına imkan verildi. Bu çalışma kapsamında ilk olarak hükümlülerin meslek ve sanat edinmelerine yönelik piyasa ve besin değeri çok yüksek olan ‘İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Kursu’ açıldı.
Ocak-Mart ayları arasında düzenlenen ve 35 kursiyerin katıldığı eğitime denetimli serbestlik hükümlüleri de katıldı. Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, kursta mantar yetiştiriciliği ile ilgili teorik bilgiler verilirken, kompost hazırlama, mantar üretim aşamaları ve hasat ile ilgili uygulamalar yapıldığını, ayrıca Ulubey ilçesindeki İstiridye Mantarı üretim tesisine teknik gezi düzenlenerek kursiyerlerin konu hakkında bilgilendirildiğini söyledi.
Yılmaz, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında vatandaşlar ile denetimli serbestlik yükümlüleri olmak üzere toplam 35 kişinin söz konusu kursa katılarak meslek öğrendiğini sözlerine ekledi.

Denetimli serbestlik hükümlüleri mantar kursunda

Denetimli serbestlik hükümlüleri mantar kursunda

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