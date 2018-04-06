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Denetimli Serbestlik Müdürü Ersoy’dan ESOB’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:12 | Son Güncelleme

Denetimli Serbestlik Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürü Mustafa Ersoy, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak’ı ziyaret etti.Denetimli serbestlik konusunda bilgiler veren Ersoy, Afyon’da 2 bine yakın insanın denetimli serbestlik uygulamasından yararlandığını söyledi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Ersoy’dan ESOB’a ziyaret

Denetimli Serbestlik Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürü Mustafa Ersoy, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak’ı ziyaret etti.
Denetimli serbestlik konusunda bilgiler veren Ersoy, Afyon’da 2 bine yakın insanın denetimli serbestlik uygulamasından yararlandığını söyledi. Denetimli serbestlik uygulaması ile Afyon’da ağaçlandırmaya önemli katkılar verdiklerini ifade eden Mustafa Ersoy, “Ağaç dikme konusunda ülkemizin ilk 6 şehri arasında yer aldık. Hayırlı bir iş yapıyoruz ve güzel işleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, ziyaretten son derece memnun kaldığını ifade ederek “Değerli Müdürümüz Mustafa Ersoy ile çeşitli konularda istişare ettik. Güzel çalışmalarına katkı vermek isteriz, kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

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