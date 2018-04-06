Denetimli Serbestlikten Kızılay’a kan desteği

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Türk Kızılayı Samsun işbirliği ile “Kan ve Kök Hücre Bağışı” kampanyası düzenlendi.
Eski Samsun Adliyesi binasında bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde oluşturulan alanda gerçekleşen kan bağışı kampanyasına sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait gönüllü bağışçılar katıldı. Kan vermek isteyen personel ve yükümlüler, kan bağışı formunu doldurmalarının ardından genel durumları Kızılay Kan Bağışı Merkezi görevli hekimleri tarafından değerlendirilerek, bağışta bulundular. Yoğun bir katılımla gerçekleşen kan bağışı kampanyası saat 08.00’de başlayıp, 13.30’da sona erdi. Bu sürede birçok kişi kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Kan bağışı kampanyasına Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Sürmeli, Kurum Müdürü Şaziye Ateş, müdürlük personeli, adliye personeli ve bazı yükümlüler kan bağışlayarak destek verdi.
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