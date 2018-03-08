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Denetmen ve denetmen yardımcılarına eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da görev yapan gümrük ve ticaret denetmenleri ile denetmen yardımcılarına eğitim verildi.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 2018 yılı eğitim programları kapsamında, kurum uzmanları tarafından gümrük ve ticaret denetmenleri ve denetmen yardımcılarına eğitim verildi.

Denetmen ve denetmen yardımcılarına eğitim

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da görev yapan gümrük ve ticaret denetmenleri ile denetmen yardımcılarına eğitim verildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 2018 yılı eğitim programları kapsamında, kurum uzmanları tarafından gümrük ve ticaret denetmenleri ve denetmen yardımcılarına eğitim verildi. Gaziantep Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Gaziantep Ticaret İl Müdürü Vekili Bilal Yazıcı, Gaziantep Sanayi Odası Sanayi Müdürü Veysel Çelebi, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü uzmanları, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüklerinde görev yapan denetmen ve denetmen yardımcıları katıldı.
Ticaret İl Müdürü Vekili Bilal Yazıcı, konuşmasında ev sahipliği için Gaziantep Sanayi Odasına teşekkür ederek, "Bakanlığımız tarafından her yıl gerçekleştirilen eğitimlerin bu yıl bölgesel olarak gerçekleştiriliyor. Teknik gezilerle desteklenen eğitimlerin, denetimler açısından daha etkin olacağına inanıyoruz. Ayrıca eğitimlerle 2018 yılı denetim planının üretici odaklı olması açısından nihai sonuç elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
Gaziantep Sanayi Odası Sanayi Müdürü Veysel Çelebi ise konuşmasında bakanlık ve sanayinin iş birliği içerisinde çalışmasının yenilenen mevzuatlar hakkında üreticilerin bilgilendirilmesinin güvensiz ürünler oranını en aza indireceğini ifade etti.
Eğitimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenen güvensizliği tespit edilen ürünlerin idari takipleri ile ilgili izlenmesi gereken adımların neler olduğu, 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması hakkında yönetmelik ile bakanlığın sorumlu bulunduğu ürünler hakkında hangi kısıtlamaların olduğu, 27 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan deterjanlar hakkında yönetmelik kapsamında deterjan üretiminde ve ambalajlanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve son olarak oyuncaklar hakkında yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

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