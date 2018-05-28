"Deneysel - Geleneksel" minyatür sergisi 2 Haziran'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Canan Demirel, Esra Karaduman, Hilal Arpacıoğlu'un eserlerinden oluşan "Deneysel- Geleneksel" adlı minyatür sergisi, 2 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, küratörlüğünü Ceylan Harmancı'nın üstlendiği sergi, Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) açılacak.

Minyatür sanatından deneysel yansımalar sunan sergide, özgün tarz, renk ve bakış açıları altında hazırlanılan yaklaşık 50 eser izlenime sunulacak.

Sergiden elde edilen gelirin bir kısmı ise "Güneş Umuttur" Projesi kapsamında köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimleri için bağışlanacak.

Sergi, CKM'nin PerformansBir katında 7 Haziran'a kadar görülebilecek.

