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"Deneysel - Geleneksel" minyatür sergisi 2 Haziran'da açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

Sergiden elde edilen gelirin bir kısmı, "Güneş Umuttur" Projesi kapsamında köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimleri için bağışlanacak

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Canan Demirel, Esra Karaduman, Hilal Arpacıoğlu'un eserlerinden oluşan "Deneysel- Geleneksel" adlı minyatür sergisi, 2 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, küratörlüğünü Ceylan Harmancı'nın üstlendiği sergi, Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) açılacak.

Minyatür sanatından deneysel yansımalar sunan sergide, özgün tarz, renk ve bakış açıları altında hazırlanılan yaklaşık 50 eser izlenime sunulacak.

Sergiden elde edilen gelirin bir kısmı ise "Güneş Umuttur" Projesi kapsamında köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimleri için bağışlanacak.

Sergi, CKM'nin PerformansBir katında 7 Haziran'a kadar görülebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Karaduman Hilal Arpacıoğlu Canan Demirel Minyatür Yasemin Akyol

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