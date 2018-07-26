"Dengeli bir hayatla 120 yıl yaşamak mümkün"

EDİRNE (AA) - Dünya Yaşlanma Konseyi (DÜNYAK) Başkanı Kemal Aydın, dengeli ve aşırıya kaçmadan bir yaşam süren insanların 120 yaşında kadar yaşamalarının mümkün olduğunu söyledi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın temelinde dengeli yaşamın olduğunu dile getirdi.

Stresten uzak, huzurlu ve dengeli yaşamın aktif ve sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirilmesine olanak sağladığını anlatan Aydın, erken yatıp erken kalkmanın da uzun yaşamın sırlarından olduğunu ifade etti.

Hayatı, kararında, aşırıya kaçmadan sürdürmek gerektiğini belirten Aydın, şunları söyledi:

"Az yemek, az uyumak, doğru insanlarla zaman geçirmek, çok su içmek, spor yapmak ve ibadet yapmak yani sağlıklı yaşlanmanın temelinde dengeli bir hayat sürmek var. Aşırıya gitmeden dengeli bir yaşam sürülürse insanlar 120 yıl yaşayabilirler. Belki ileride bu 140-160 yıla kadar çıkacak. Hayatta denge çok önemli. Sağlıklı yaşam için zaman kavramı da çok önemli. Erken yatıp erken kalkmak çok önemli. Aslında insanlar vücutlarını ezan saatlerine göre ayarlarsa çok sağlıklı yaşarlar. Bu da demek oluyor ki yatsıyla yatacağız sabahla kalkacağız. Bu bir kültür meselesi. Bizim Türk milleti olarak yaptığımız bazı yanlışlar var. Aşırı yemek tüketiyoruz, dengeli yemiyoruz. Protein, karbonhidratlar, vitaminler dengeli vücuda alınmıyor."