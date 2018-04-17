DENİB’in yeni başkanı Hüseyin Memişoğlu oldu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanlığına Hüseyin Memişoğlu seçildi.

Denizli İhracatçılar Birliği’nde gerçekleştirilen genel kurulda, Hüseyin Memişoğlu yeni başkan olarak seçildi. İhracatçılar Birliği’nde gerçekleştirilen genel kurula Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve çok sayıda iş adamı ve ihracatçı firma temsilcileri katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan seçimlerde tek liste ile Hüseyin Memişoğlu DENİB Başkanı seçildi.