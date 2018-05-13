Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı

Çağlar, tatbikatın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi arasındaki koordinasyonu ve Türk Arama Kurtarma unsurlarının imkan, kabiliyetlerini denemeyi hedeflediğini ifade ederek, "Hedefler arasında müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi dahilindeki uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmek, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek de yer alıyor." dedi.

Konak Orduevi'nde düzenlenen basın brifinginde tatbikata ilişkin bilgiler veren Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutan Vekili Kıdemli Albay Mete Çağlar, tatbikata Türk arama kurtarma teşkilatında yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı unsurları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir Sahil Güvenlik Botu'nun katılacağını belirtti.

Tatbikatın fiili bölümünün yarın Ege Denizi'nde belirlenen noktalarda, iki safhada icra edileceğini anlatan Çağlar, birinci safha senaryosunda kaçak göçmenlerin bulunduğu ve su alan bir kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınması üzerine göçmenlerin ve mürettabatın kurtarılmasının, ikinci safha senaryosunda ise yangın çıkan bir yolcu motorunu terk eden kazazedelerin kurtarılması ve yangına müdahale edilmesinin yer aldığını kaydetti.

Çağlar, "Türk arama kurtarma teşkilatı tüm unsurlarıyla her ortamda, 7 gün 24 saat, Türk arama kurtarma bölgesinde ve talep edildiğinde her yerde arama kurtarma harekatı icra etmeye muktedir ve hazırdır." diye konuştu.

Tatbikat 15 Mayıs'ta sona erecek.

