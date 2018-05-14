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Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 06:53 | Son Güncelleme

Tatbikatın fiili bölümü başladı - Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile 15 ülkeden 22 yabancı gözlemci de takip ediyor

İZMİR (AA) - Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanan Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Ege Denizi'ndeki Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde yer alan uluslararası sularda başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde iki safhada icra edilecek tatbikata, Türk arama kurtarma teşkilatında yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı unsurları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir Sahil Güvenlik botu katılıyor.

Tatbikat, Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının, müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermeyi amaçlıyor.

Deniz Aslanı - 2018, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde bulunan Midilli ve Sakız adalarının batısı ile adaların arasında kalan iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

Deniz Aslanı - 2018'de, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, 2 ulaştırma uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 korvet, 8 bot, 4 helikopter, 2 uçak, 1 Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) timi, 1 Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yapacak.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile 15 ülkeden 22 yabancı gözlemci de takip ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma deniz aslanı tatbikat

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