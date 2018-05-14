TCSG GÜVEN (AA) - Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, "Düzensiz göç konusunda üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getiren, yaklaşık 4 milyon göçmeni misafir eden ülkemiz, göçmen hayatlarının korunması konusunda da tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir hassasiyet göstermektedir." dedi.

Tuğamiral Olcay, Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanan Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün başarıyla tamamlanmasının ardından, tatbikatın koordine edildiği "TCSG Güven" gemisinde tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikatın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi arasındaki koordinasyonu ve Türk Arama Kurtarma unsurlarının imkan, kabiliyetlerinin denenmesini hedeflediğini ifade eden Tuğamiral Olcay, şöyle konuştu:

"Tatbikat ayrıca müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonun üst düzeye çıkarılması, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesindeki uygulamaların uluslararası camiaya duyurulması, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirilmesi ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerinin denemesi hedeflerine yönelik icra edilmiştir."