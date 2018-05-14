TCSG GÜVEN (AA) - Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, "Düzensiz göç konusunda üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getiren, yaklaşık 4 milyon göçmeni misafir eden ülkemiz, göçmen hayatlarının korunması konusunda da tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir hassasiyet göstermektedir." dedi.
Tuğamiral Olcay, Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanan Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün başarıyla tamamlanmasının ardından, tatbikatın koordine edildiği "TCSG Güven" gemisinde tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tatbikatın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi arasındaki koordinasyonu ve Türk Arama Kurtarma unsurlarının imkan, kabiliyetlerinin denenmesini hedeflediğini ifade eden Tuğamiral Olcay, şöyle konuştu:
"Tatbikat ayrıca müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonun üst düzeye çıkarılması, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesindeki uygulamaların uluslararası camiaya duyurulması, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirilmesi ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerinin denemesi hedeflerine yönelik icra edilmiştir."
-"Operasyonlar kamuoyunun ilgisini giderek daha fazla çekiyor"
Tatbikatın başarıyla tamamlandığını aktaran Olcay, insan hayatının önemi göz önünden bulundurulduğunda denizdeki yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon gösterilmesinin ve bu maksatla sürekli hazır halde bulunulmasının önemini vurguladı.
Son bir kaç yıldır tüm dünyayı etkileyen bir krize dönüşen düzensiz göç olayına bağlı yaşanan arama kurtarma operasyonlarının kamuoyunun ilgisini giderek daha fazla çektiğini ifade eden Olcay, şöyle konuştu:
"Bu ilgi tüm ülkeleri denizde arama kurtarma konusunda sürekli hazır halde olmaya zorlamaktadır. Düzensiz göç konusunda üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getiren, yaklaşık 4 milyon göçmeni misafir eden ülkemiz, göçmen hayatlarının korunması konusunda da tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir hassasiyet göstermektedir. Çevre denizlerimizde insan hayatını riske edebilecek her türlü tehlike durumuna karşı sürekli hazırlıklı olmak üzere ülkemizin tüm kurumları, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek maksadıyla çaba harcamaktadır. Türk arama kurtarma bölgesinde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın bugün başarıyla gerçekleştirdiği tatbikat ülkemizin çevre denizlerinde meydana gelen arama kurtarma olaylarına hızlı reaksiyon gösterebilen etkin bir arama kurtarma teşkilatına sahip olduğunun ve kurumlar arasında en üst seviyede koordinasyon bulunduğunun göstergesidir."
Tatbikatın ardından tüm katılımcı unsurlar, TCSG Güven gemisinin sancak tarafında tören geçişi yaptı. Ayrıca kısa süre önce kullanılmaya başlanan ve mevcut kıyafetlere ilave olarak giyilecek yeni sahil güvenlik kolluk görev kıyafetleri tanıtıldı.
- Tatbikat sürerken 162 kaçak göçmen yakalandı
Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yasa dışı geçişlerle ilgili çalışmalarını tatbikat sırasında da sürdürdü.
Dün akşam ile tatbikat öncesi saatlere kadar İzmir ve Balıkesir'de 4 harekat düzenlendi.
İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında 38, Dikili ilçesi Salihleraltı mevkisinde 83, Karaburun ilçesi Küçükbahçe önlerinde 44, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Adalar bölgesi önlerinde 48 olmak üzere 213 kaçak kaçak göçmen yakalandı.
Tatbikat başladıktan sonra da Çanakkale ve İzmir'deki kaçak geçişlere müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırgaburnu önlerinde durdurulan lastik bottaki 41 yabancı uyrukluyu, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli önlerindeki operasyonda iki lastik bottaki 121 kaçak göçmeni kurtardı.
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