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Deniz Baykal, 21 Mart'ta Türkiye'ye dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle 51 gün Ankara'da tedavi gören, 102 gündür de Almanya'da olan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 21 Mart Çarşamba günü Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Deniz Baykal, 21 Mart'ta Türkiye'ye dönüyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle 51 gün Ankara'da tedavi gören, 102 gündür de Almanya'da olan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 21 Mart Çarşamba günü Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017'de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara'da özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Bu damar açılarak stent takıldı. Baykal'ın, yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürdü.
Bilinci açık olan Baykal, buradan, ailenin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Almanya'ya sevk edildi. Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde (Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau) 17 Mart tarihi itibariyle 102 gündür tedavi gören Baykal'ın gelecek hafta Türkiye'ye döneceği kaydedildi.
CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, tedavi sürecini yakından takip ettiği Deniz Baykal'ın aksilik olmazsa 21 Mart Çarşamba günü GATA'ya geleceğini söyledi. Baykal'ın mayıstan önce görünür olmayacağını, fotoğraf vermeyeceğini dile getiren Metin Lütfi Baydar, Almanya'daki tedavi süreciyle ilgili de oğlu ve kızının geldiklerinde bizzat bilgilendirme yapacağını vurguladı.
Almanya'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde refakat ettiğini de belirten Baydar, "Orada çocuklarından bilgi aldık, döndük. Esas onlar takip ediyor ve onlar açıklamayı yapar. Tedavisi devam ediyor diyebiliriz. Mayıstan sonra Deniz beyi görebilme şansımız olabilir" dedi.

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