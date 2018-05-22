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Deniz Baykal'ın özel görüntülerinin yayınlanması davasında yeni gelişme! Yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet aracılığıyla yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı davanın sanıklarından firari eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki G. ile örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda G, Eskişehir'de yakalandı. Zeki Güven, Gülen'in gelecek vadeden kişiler arasında gördüğü 'altın çocuklar'dandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven (48) ve Samsun Sulh Ceza Hakimliğince "Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan karısı eski hakim Sevda Güven'i (45) kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki şüpheliler arasında yer alıyor.

Bu arada, elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven’in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz baykal özel görüntü MHP CHP gözaltı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Onlar yakalandı da bu görüntüleri yapın veya yayınlayın diyen kimidi acaba?
@buyukfb çok zor yerden sordun.kim ki acaba.Alla Alla hiçde biri gelmedi aklıma.zihnimle alay ediliyor gibi geldi sanırım doların 5 tl ye dayanmasından
TALİMAT KİMDEN ACABA...
yıllardır araştırılmadı şimdimi oyun yapmaya çalışıyorsunuz yazık
BU FETÖ NE KADAR DA AKILLIYMIŞ!!!SİYASETE HİÇ BULAŞMAMIŞ! YANİ SUYA,SABUNA DOKUNMADAN DEVLETİN TÜM KADEMELERİNİ ELE GEÇİRMİŞ!
kaset sahtemi gerçekmi ben ona bakarım yaptımı yapmadımı.yakışırmı yakışmazmı.şu an millet vekili adayı oldumu olmadımı yakıştımı yakışmadımı ben ona bakarım.
YAPANLARDA KENDİLERİ.... ASIL FETÖCÜ BUNLAR YAHU..... KALEYİ İÇTEN FETHETMİŞLER....
yılar sonra bu işide fetoya attılar aranız iyi olduğu dönemde de bu işin feto ile işbirliği içerisinde yapıldığını bilmeyen yok fakat.
ister kumpas ister şantaj bu deniz baykal bu herzeyi yedimi yemedimi sonuçta
AKP İKTİDARDAN DÜŞSÜN KASET EMRİNİ HANGİ REİSİN VERDİĞİ ORTAYA ÇIKACAKTIR.
Deniz Baykal skandalı ortaya çıktığı günlerde tayyip erdoğan, olayın üzerine gideceğine mitinglerde eyyy baykal senide iyi bilirşz diyordu.
chpkknın alayı kasetli
Akp bitmeden ferö bitmez.
hemde seçimden önce eskişehirde. şimdiye kadar türkiye içinde nasıl saklanmış bunlar.
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