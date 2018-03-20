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Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye'ye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'dan Türkiye'ye döndü.

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye'ye döndü

Almanya'daki tedavisi tamamlanan eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'dan Türkiye'ye döndü.

NTV'de yer alan habere göre, Deniz Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.

Ayrıntılar geliyor...

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