DENİZ BİSİKLETİ FACİASI; İSTİNAF MAHKEMESİ 14 YILLIK CEZAYI ONADI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, Kumburgaz Mimaroba'da 2014 yılında deniz bisikleti ile açıldıktan sonra birinin cesedine ulaşılan, 4 kişinin ise hala bulunamadığı 5 gence deniz bisikleti kiralayan Sinan Önügören'in, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan aldığı 14 yıllık hapis cezasını onadı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Haziran 2017 tarihinde yapılan karar duruşmasında Sinan Önügören, "Taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olmak" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bu cezayı çok bulan sanık ve cezayı az bulan maktullerin yakınları kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.

14 YILLIK HAPİS CEZASI ONANDI

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, dosya üzerinden karar verdi. Hasan Dicle Başkanlığı'nda toplanan heyet, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek hem sanık hem de mağdurların istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU ?