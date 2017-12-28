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DENİZ BİSİKLETİ FACİASI; İSTİNAF MAHKEMESİ 14 YILLIK CEZAYI ONADI

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:03 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, Kumburgaz Mimaroba'da 2014 yılında deniz bisikleti ile açıldıktan sonra birinin cesedine ulaşılan, 4 kişinin ise hala bulunamadığı 5 gence deniz bisikleti kiralayan Sinan Önügören'in, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan aldığı 14 yıllık hapis cezasını onadı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Haziran 2017 tarihinde yapılan karar duruşmasında Sinan Önügören, "Taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olmak" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bu cezayı çok bulan sanık ve cezayı az bulan maktullerin yakınları kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.

14 YILLIK HAPİS CEZASI ONANDI

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, dosya üzerinden karar verdi. Hasan Dicle Başkanlığı'nda toplanan heyet, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek hem sanık hem de mağdurların istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU ?

Kumburgaz Mimaroba'da 17 Ağustos 2014 tarihinde saat 14.00 sıralarında Garden Beach Club'a giden Serdar Demir, kardeşi Doğan Demir, Mikayil Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi, buradan deniz bisikleti kiraladıktan sonra denize açılmış, bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. Serdar Demir'in cesedi 23 Ağustos 2014 tarihinde Marmara Adası sahilinde bulundu. Bugüne kadar diğer 4 gencin cesedine ulaşılamadı. Garden Beach Club adlı iş yerinin işletmecisi Sinan Önügören hakkında hazırlanan iddianamede, gençleri denizde fırtınaya yakalanarak kayboldukları belirtiliyor. İddianamede gençlere saat 14.00 sıralarında deniz bisikleti kiraladığı, 16.00'da dönmedikleri halde işletme sahibi ve çalışanları tarafından resmi makamlara bildirimde bulunulmadığı, sonraki gün gençlerin ailelerinin başvurdukları, bu gelişmeden sonra Sinan Önügören'in emniyete giderek bilgi verdiği belirtiliyor. İddianamede Sinan Önügören'in "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

Sinan Önügören'i yargılayan Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Haziran 2017 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, sanık Sinan Önügeren'e, suçlandığı, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan istenen cezanın üst sınırına yaklaşarak 14 yıl ceza vermiş, bu cezada da herhangi bir indirime gitmemişti.

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