Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bölükbaşı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı ve kızı Zeynep Bölükbaşı taziyeleri kabul etti. Tören öncesi Sema Bölükbaşı, eşinin tabutuna bir süre sarıldı.

Cenaze törenine, Bölükbaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP parti yöneticileri ile milletvekilleri de katıldı.

Törende, Başbakan Yardımcısı Işık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Bu sırada Bahçeli ve Kılıçdaroğlu bir süre sohbet etti.