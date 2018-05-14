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Deniz Feneri bu ramazanda da yüzleri güldürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz: - "Deniz Feneri Derneği olarak 'Bir Kumanya da Sen Bağışla' projesi ile ramazan öncesinde binlerce aileye gıda kolisi dağıtmaya başladık. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğiz inşallah"

İZMİR (AA) - Deniz Feneri Derneği, ramazanda hayırseverlerin desteğiyle 50 ülkede iftar sofraları kurarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunacak.

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü güldüren Deniz Feneri Derneği, mazlumları 11 ayın sultanı ramazanda da yalnız bırakmayacak.

Kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği ramazan projeleriyle mazlumların sofralarına ulaşan Deniz Feneri, bu ramazanda "Bir Kumanya da Sen Bağışla" sloganıyla ihtiyaç sahibi 60 bin aileye gıda kolilerini ulaştırmaya başladı.

Türkiye, Afganistan, Bangladeş, Filistin, Gana, Somali, Sudan ve Yemen'in de aralarında olduğu 50 farklı ülkede iftar sofrası kuracak olan Deniz Feneri, "İslam Dünyası Yetimler Günü" olarak kabul edilen ramazanın 15'inci günü kuracağı yetim sofralarında gıda ve yetimlere bayram harçlığı dağıtılacak.

- Bir Kumanya da Sen Bağışla

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, ramazan için hazırladıkları projelerle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacaklarını ve hazırladıkları gıda kolilerinin dağıtımına başladıklarını söyledi.

Derneğin 22 yıl önce iyilik için çıktığı yolda samimiyet, iyi niyet ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Cengiz, şöyle konuştu:

"Deniz Feneri Derneği olarak 'Bir Kumanya da Sen Bağışla' projesiyle ramazan öncesinde binlerce aileye gıda kolisi dağıtmaya başladık. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğiz inşallah. Ramazan bereketini, gıda kolileriyle yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 120 TL'lik gıda kolilerinden bağışlayabilirler. Ayrıca 10 bin kişiye bayramlık projemiz var. Bu kapsamda hayırseverler 150 TL katkıda bulunarak bayram öncesinde yoksul ya da yetim bir çocuğu sevindirebilir, ona bayram günü arkadaşları gibi yepyeni kıyafetler giymenin sevincini yaşatabilirler."

Cengiz, yetimleri de unutmadıklarını, 5 bin yetime 100 liralık bayram harçlığı dağıtacaklarını, 10 bin Suriyeli aileye de gıda yardımında bulunacaklarını ifade etti.

Deniz Feneri Derneği çalışanları ve gönüllülerin bayramda huzurevi ziyaretleri yapacaklarını aktaran Cengiz, "Gelin fitre ve zekatlarınızı bu ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve yoksul ailelere birlikte ulaştıralım. Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl için belirlediği 19 TL'yi 5407'ye 1 SMS karşılığı bağışlayabilir. Ayrıca diğer projelerin ayrıntılarına ulaşmak isteyen hayırseverler www.denizfeneri.org.tr adresinden bilgi alabilirler." dedi.

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