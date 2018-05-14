Deniz Feneri bu ramazanda da yüzleri güldürecek

İZMİR (AA) - Deniz Feneri Derneği, ramazanda hayırseverlerin desteğiyle 50 ülkede iftar sofraları kurarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunacak.

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü güldüren Deniz Feneri Derneği, mazlumları 11 ayın sultanı ramazanda da yalnız bırakmayacak.

Kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği ramazan projeleriyle mazlumların sofralarına ulaşan Deniz Feneri, bu ramazanda "Bir Kumanya da Sen Bağışla" sloganıyla ihtiyaç sahibi 60 bin aileye gıda kolilerini ulaştırmaya başladı.

Türkiye, Afganistan, Bangladeş, Filistin, Gana, Somali, Sudan ve Yemen'in de aralarında olduğu 50 farklı ülkede iftar sofrası kuracak olan Deniz Feneri, "İslam Dünyası Yetimler Günü" olarak kabul edilen ramazanın 15'inci günü kuracağı yetim sofralarında gıda ve yetimlere bayram harçlığı dağıtılacak.

- Bir Kumanya da Sen Bağışla

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, ramazan için hazırladıkları projelerle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacaklarını ve hazırladıkları gıda kolilerinin dağıtımına başladıklarını söyledi.