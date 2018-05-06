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Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anısına, Dolmabahçe sahilinden denize karanfil atıldı

İSTANBUL (AA) - Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 46. yılında anıldı.

Taksim Meydanı'nda toplanan CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, parti bayrakları ve Deniz Gezmiş posterleri taşıyarak Gümüşsuyu'ndan Dolmabahçe'ye yürüdü.

Dolmabahçe Sarayı girişinde yürüyüşe son veren grup üyeleri adına basın açıklamasını, CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz yaptı.

Yürüyüşe katılan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katılımcıları saygı duruşuna davet etti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı anma programı, İstanbul Boğazı'na karanfil atılması ile son buldu.

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