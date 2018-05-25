Deniz gönüllülerinden kıyı temizliği

İSTANBUL (AA) - Deniz Temiz Derneği/TURMEPA öncülüğünde deniz gönüllüleri Büyükada sahilini temizledi.

Adalar Belediyesi, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü ve Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği'nce Büyükada'da kıyı ve deniz temizliği yapıldı.

"Akdeniz’i Temiz Tutalım" kampanyası çerçevesinde Türkiye dahil tüm Akdeniz ülkelerindeki çevre odaklı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle, kıyılarda eş zamanlı temizlik gerçekleştirildi.

Akdeniz’deki deniz kirliliğini gündeme taşımayı amaçlayan projenin Türkiye ayağını yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, projenin İstanbul etabını Adalar Belediyesi, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği ve Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği'nin desteğiyle Büyükada’da gerçekleştirdi.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Şeyda Dağdeviren Hill, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Mayıs’a kadar Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkede eş zamanlı Akdeniz'i Temiz Tutalım kampanyası gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz turizmin ve uluslararası deniz taşımacılığının yoğun olduğu bir bölge ve bu nedenle turizmin etkisiyle çok ciddi bir kirlenme söz konusu. Raporlar bize denizlerin karalardan kaynaklı kirlendiğini gösteriyor. Denizler yüzde 80 oranında karadan ve insan aktiviteleri ile kirletiliyor. Kıyılarda ve denizlerde yer alan çöplerin en az yüzde 75'i plastik. Tek kullanımlık plastiğe dur dememiz, plastik kirliliği ile mücadele etmemiz gerekiyor.

Bir saatlik süre içinde 260 kilogram plastik, metal ve ayrıştırılmamış çöp toplandık."