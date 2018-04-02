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Deniz ile karanın birleştiği en güzel yere hayran kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

“Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında; Muş’tan gelen öğrenciler, Aydın’ın en güzel yerlerini gezdiler.

Deniz ile karanın birleştiği en güzel yere hayran kaldılar

“Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında; Muş’tan gelen öğrenciler, Aydın’ın en güzel yerlerini gezdiler. Dilek yarımadası Milli Parkı’na gelen gelip buraları gezen Muşlu öğrenciler Deniz ile karanın birleştiği en güzel yere hayran kaldılar.
Aydın’ın denizi, tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalan Muşlu öğrenciler Kuşadası Milli Parkı’nda misafir edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Muş’tan gelen misafir öğrenciler ve öğretmenlere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü misafir etti. Dilek yarımadasındaki güzelliklere hayran kalan misafir grup uzun süre bölgeden ayrılmak istemedi.
Müzeyi gezip, tabiatla iç içe kahvaltı yapan öğrenciler, karşılaştıkları manzara karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.

Deniz ile karanın birleştiği en güzel yere hayran kaldılar

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