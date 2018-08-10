"Deniz Kuvvetleri dünya denizlerinde de söz sahibi"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bugün sadece çevre denizlerimizde değil, aynı zamanda dünya denizlerinde söz sahibi olan, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirebilecek, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olarak öne çıkmaktadır." dedi.

Koramiral Özbal, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında, "2017 Yılı Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Astsubay Adaylarından Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi" ile "Uzman Erbaşlardan 2018 yılı Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan toplam 750 astsubay çavuşa diplomalarının verilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Özbal, burada yaptığı konuşmada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bugün sadece çevre denizlerde değil, aynı zamanda dünya denizlerinde söz sahibi olan, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirebilecek, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olarak öne çıktığını" söyledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu üstün vasıflarının temel dayanağının ise köklü tarihinden aldığı güçle yetiştirdiği nitelikli ve donanımlı personel olduğunu vurgulayan Özbal, Türk Silahlı Kuvvetleri ile onun ayrılmaz parçası Türk Deniz Kuvvetlerinin her geçen gün güçlenen Türkiye'nin beka ve çıkarlarının yılmaz bekçisi konumunda bulunduğunu kaydetti.