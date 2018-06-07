Deniz Kuvvetleri Komutanının korumasına FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından itirafçı olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal’ın koruma ekibinden Astsubay Rıza Asal'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK'daki sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden Astsubay Rıza Asal'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Rıza Asal, Fatih Bayazıt, İlhan Atılkan, İsmail Bayındır, Mehmet Ak, Özkan Akşit ile tutuksuz sanık Tamer Ağgül hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, söz konusu soruşturmanın örgütün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasındaki askerlerden sorumlu, "öğretmen" tabir edilen kişilerden alınan ifade ve teşhisler üzerine başlatıldığı belirtildi.

-''Örgüt üyesi olduğunu kabul etti'' Sanıklarla ilgili suçlamalara yer verilen iddianamae, Asal'ın, SAT Komutanlığı emrinde Astsubay rütbesinde görevli iken Deniz Kuvvetleri Komutanının koruma ekibinde görev yapmak üzere atandığı anlatıldı. İddianamede, "Recep" kod adını kullanan ve FETÖ/PDY sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında örgütsel tabirle "öğrenci" konumunda bulunan Asal hakkında bazı şüphelilerin beyanlarının bulunduğu, kardeşinin de örgütle iltisakı nedeniyle çalışma izninin iptal edildiği belirtildi. Asal'ın cezaevinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle savcılığa başvurduğu anlatılan iddianamede, bu nedenle alınan ek ifadesinde Asal'ın terör örgütüyle bağını kabul ederek örgüt ve mensupları hakkında bildiklerini anlattığı vurgulandı. İddianamede, Asal'ın ifadesinde geçen örgüt mensupları için adli işlem yapıldığı, tutuklanmadan önce kendisine imkan tanınmasına rağmen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadığına vurgu yapılarak, sanığın tutuklandıktan sonra verdiği bilgilerin soruşturma makamlarına faydalı nitelikte olduğu değerlendirildiğinden etkin pişmanlık hükümleri dikkate alınarak verilecek cezada indirim yapılması gerektiği kaydedildi.