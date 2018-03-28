HABER

Deniz Liman Şube Müdürlüğü Körfez’e taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bugüne kadar hizmet gösteren Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün bundan sonra Körfez’de hizmet vereceği bina için temel atma töreni gerçekleştirildi.Körfez Tütünçiftlik Mahallesi Fener Gölü’nde gerçekleştirilen törene, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci Emniyet Müdür Yardımcısı Yıldırım Güler, Deniz Liman Şube Müdürü Fuat Kubilay, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü Körfez’e taşınıyor

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bugüne kadar hizmet gösteren Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün bundan sonra Körfez’de hizmet vereceği bina için temel atma töreni gerçekleştirildi.
Körfez Tütünçiftlik Mahallesi Fener Gölü’nde gerçekleştirilen törene, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci Emniyet Müdür Yardımcısı Yıldırım Güler, Deniz Liman Şube Müdürü Fuat Kubilay, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve belediye meclis üyeleri de yer aldı. Temel atma töreni öncesinde kurban kesildi, dualar edildi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, temel atma töreninden sonra İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve beraberindeki heyeti yemekte ağırladı. Başkan Baran, yemekte ayrıca Denizci’ye şiir kitabı hediye etti. Hudut Kapısı Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği’ni bünyesinde bulunduran Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün inşaat ve tesis çalışmalarının tamamlanması sonrasında taşınma işlemlerini gerçekleştireceği belirtildi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü Körfez’e taşınıyor

Deniz Liman Şube Müdürlüğü Körfez’e taşınıyor

Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...
'Sen hamileyken kocanla yatıyordum!''Sen hamileyken kocanla yatıyordum!'
Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

ABD ile Menbic zirvesinin tarihi belli oldu

ABD ile Menbic zirvesinin tarihi belli oldu

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.