Deniz polisini denize attıkları iddiası

Yalova'da midye avcılığı yaptıkları sırada kendilerini kontrole gelen ekipte görevli deniz polisini denize attıkları ileri sürülen 2'si tutuklu 6 kişi hakkında dava açıldı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart'ta Osmangazi Köprüsü ayaklarının yakınlarında midye avlayan grubun bulunduğu bölgeye, sabotaj ihtimaline karşı deniz polisi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerinin bulunduğu ekip kontrole gitti.
Ekibin bulunduğu bota tekneleriyle çarptıkları ve çıkan arbedede deniz polisini suya attıkları ileri sürülen 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı, 2'si ise kaçtı.
Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklanırken firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüpheliler hakkında "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı.
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