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DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ... ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 19:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul DHA İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul DHA
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.
Sabah saatlerinde başlayan, akşam saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle, Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Vapur iskelelerinden "Sis nedeniyle seferlerimiz iptal edilmiştir" anonsları yapıldı. Şehir hatları seferlerini iptal ederken; Beşiktaş-Üsküdar, Üsküdar-Beşiktaş motor seferlerinin karşılıklı devam ettiği görüldü.
Sahilde bulunanlar sisle kaplı İstanbul Boğazı'nın bol bol fotoğrafını çekti. Tekne ile denize açılan bazı kişilerin ise sis arasında olta ile balık tuttuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Üsküdar Marmaray istasyonundan görüntüler
-İskeleden detaylar
-Yapılan anons
-Boğazda oluşan sis
-Tekne ile balık tutanlar
-Beşiktaş-Üsküdar motor seferlerinden görüntü
-Kapalı olan Beşiktaş-Kadıköy motor iskelesinden görüntü
-Kapalı olan Beşiktaş-Kadıköy şehir hatları iskelesinden görüntü
-Genel ve detaylar

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