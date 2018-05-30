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"Deniz ve Güneş" filminin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Barış Denge'nin üstlendiği "Deniz ve Güneş" adlı filmin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi - Oyuncu Şafak Pekdemir: - "İnsanların anlaşmak için konuşmaya, duymaya ihtiyacı olmadığı tarafına bizi yönlendiren sıcacık, mesajlı, aşk dolu, görsel olarak da çok keyifli bir film"

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Barış Denge'nin üstlendiği "Deniz ve Güneş" adlı filmin galası Kanyon AVM'de yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklama yapan Denge, filmin çekimlerine başladıktan sonra senaryoda büyük çapta değişiklikler yaptıklarını anlattı.

- "Sıcacık, mesajlı, aşk dolu bir film"

Filmin başrol oyuncularından Şafak Pekdemir de filmin güzel bir yaz aşk hikayesini ele aldığını söyledi.

Pekdemir, filmin bugün toplumda yaşanan iletişim sorununa dikkati çektiğini belirterek, "Aslında insanların anlaşmak için konuşmaya, duymaya ihtiyacı olmadığı tarafına bizi yönlendiren sıcacık, mesajlı, aşk dolu, görsel olarak da çok keyifli bir film." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Burak Serdar Sanal da filmde, insanların hiç konuşmadan da sadece gözleriyle anlaşabileceklerine vurgu yapmak istediklerini kaydetti.

- "Farkındalık yaratmaya çalıştık"

Filmde işaret dilinin kullanıldığını aktaran Sanal, "Etrafımızda yaklaşık 3 milyon işitme engelli kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız var. Biz daha çok bu farkındalığı yaratmaya çalıştık. İnşallah başarabilmişizdir." dedi.

Oyuncu Ayşen İnci de sette keyifle çalıştıklarını dile getirerek, "Son söz seyircinin. Biz mutluyuz umarım seyirci de mutlu olur." ifadelerini kullandı.

Filmde "Nurperi" karakterini canlandıran Eylül Öztürk ise filmin özel bir proje olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu projenin özellikle engellileri konu alıyor olması çok büyük bir önem teşkil ediyor. Sosyal medyada da biliyorsunuz ki engelli arkadaşlarımız için birçok defa kampanyalar başlattık. Dolayısıyla konuyu sadece işitme engelliler olarak düşünmeyelim ama Türkiye'de binlerce engelli var. Aslına bakarsanız engel onlarda değil bizde diye düşünüyorum. Eğer bu film biraz da olsa farkındalık uyandırırsa ne mutlu bize diye düşünüyorum."

Senaryosunu Yaşar Tolga Bozkurt'un kaleme aldığı filmin yapımcılığını MT Film Prodüksiyon AŞ'den Mehmet Toptan ve Yaşar Tolga Bozkurt gerçekleştirdi.

Müziklerinde Fırat Yükselir imzası bulunan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Melissa Giz Cengiz, Yaşar Tolga Bozkurt, Levent Özdilek, Yener Gürsoy , Seda Oğuz , Selahattin Taşdöğen ve Otilia Bruma yer alıyor.

Cuma günü vizyona girecek aşk ve dram türündeki filmin konusu şöyle:

"Babasının zorlamasıyla Nurperi ile mantık evliliği yapacak olan Deniz, İstanbul'daki Otilia konseri için Nurperi'nin yatıyla bir hafta öncesinden Burgazada'ya gelmişlerdir. Döndüklerinde evlenmeleri planlanmakta, babaları için de bu gezi bir tanışma fırsatı olarak görülmektedir. Deniz, tek başına katıldığı sualtı dalış aktivitesinde Güneş ile karşılaşır. Güneş'i işitme engelli sanan Deniz, iletişim için işaret dili öğrenip kullanınca, Deniz'i de işitme engelli sanacak Güneş ile aralarında benzersiz ve tarifsiz bir tutku oluşur."

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