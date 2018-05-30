"Deniz ve Güneş" filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Barış Denge'nin üstlendiği "Deniz ve Güneş" adlı filmin galası Kanyon AVM'de yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklama yapan Denge, filmin çekimlerine başladıktan sonra senaryoda büyük çapta değişiklikler yaptıklarını anlattı.

- "Sıcacık, mesajlı, aşk dolu bir film"

Filmin başrol oyuncularından Şafak Pekdemir de filmin güzel bir yaz aşk hikayesini ele aldığını söyledi.

Pekdemir, filmin bugün toplumda yaşanan iletişim sorununa dikkati çektiğini belirterek, "Aslında insanların anlaşmak için konuşmaya, duymaya ihtiyacı olmadığı tarafına bizi yönlendiren sıcacık, mesajlı, aşk dolu, görsel olarak da çok keyifli bir film." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Burak Serdar Sanal da filmde, insanların hiç konuşmadan da sadece gözleriyle anlaşabileceklerine vurgu yapmak istediklerini kaydetti.

- "Farkındalık yaratmaya çalıştık"

Filmde işaret dilinin kullanıldığını aktaran Sanal, "Etrafımızda yaklaşık 3 milyon işitme engelli kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız var. Biz daha çok bu farkındalığı yaratmaya çalıştık. İnşallah başarabilmişizdir." dedi.