Deniz Yıldızı tatbikatına katılan gemilere yoğun ilgi

Deniz Yıldızı tatbikatına katılan gemiler ve denizaltılar, limanlara yaptıkları ziyarette büyük ilgi gördü.

Deniz Kuvvetleri’nin Marmara ve Karadeniz’de gerçekleştirdiği “Deniz Yıldızı” tatbikatına katılan Türk savaş gemileri ve denizaltıları, yurtiçi ve yurt dışında bulunan limanları ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlar gemilere yoğun ilgi gösterdi. Türk savaş gemileri ve denizaltıları toplam 26 bin 687 kişi tarafından ziyaret edildi.