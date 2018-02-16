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Deniz Yücel özel uçakla Almanya’ya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 21:25 | Son Güncelleme

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel özel uçakla Almanya’ya gitti.Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 27 Şubat 2017’de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 32.

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel özel uçakla Almanya’ya gitti.
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 27 Şubat 2017’de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi. Silivri Cezaevinde işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılan Deniz Yücel, konsolosluk tarafından tahsis edilen araçla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına geldi. Genel Havacılık Terminalinin bulunduğu alan gelen Yücel, araçla apron kısmına geçti. Burada Konsolosluk görevlilerinin karşıladığı Yücel, saat 21.00 sıralarında özel uçakla Almanya’ya döndü.

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