Deniz Zeyrek'in CNN Türk'teki görevine son verildi

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine son verildiğini duyurdu.
Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:
Günaydın, bana ayrılan #parametre’nin sonuna gelmiş bulunuyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve 6 yıldır ekran/radyo başında bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler.
Hürriyet’te görüşmeye devam…
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