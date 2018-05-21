Deniz Zeyrek'in CNN Türk'teki görevine son verildi

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine son verildiğini duyurdu.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

Günaydın, bana ayrılan #parametre’nin sonuna gelmiş bulunuyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve 6 yıldır ekran/radyo başında bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler.

Hürriyet’te görüşmeye devam…





