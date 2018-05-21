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Deniz Zeyrek'in CNN Türk'teki görevine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

Doğan Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından şirketin bünyesinde bulunan medyada göreve son vermeler devam ediyor. En son olarak Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek'in CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine son verildi.

Deniz Zeyrek'in CNN Türk'teki görevine son verildi

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine son verildiğini duyurdu.
Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

Günaydın, bana ayrılan #parametre’nin sonuna gelmiş bulunuyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve 6 yıldır ekran/radyo başında bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler.

Hürriyet’te görüşmeye devam…

denız zeyrek

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Zeyrek cnn türk hurriyet

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