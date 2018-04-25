Denizaltıda gazeteciyi öldüren Danimarkalı mucite ömür boyu hapis

KOPENHAG (AA) - Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall’u öldürmekten dolayı yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kopenhag Şehir Mahkemesi’nde 8 Mart’tan bu yana görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Peter Langkjaer Madsen ve avukatı Betina Hald Engmark hazır bulunurken, öldürülen gazeteci Kim Wall’un ailesi ise duruşmaya katılmadı.

Kararı okuyan davanın hakimi Anette Burkö, mahkemenin, sanık Peter Madsen’in denizaltıda İsveçli kadın gazeteci Kim Wall’u taammüden öldürdüğüne karar verdiğini, bu nedenle sanığın ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmedildiğini bildirdi.

Kararda yer alan gerekçelere göre, ikili denize açılmadan önce, Madsen’in denizaltıya yüklediği araç gereçler ve internette şiddet içerikli cinsel fantezi ile ilgili aramalar yapması, cinayetin önceden planlandığına işaret ediyor.

Wall'un belli aralıklarla parça parça denizde bulunan cesedinde yapılan otopsilerde, 15 bıçak izine rastlanması, mahkeme heyeti tarafından, Wall’un öldürülmeden önce, şiddet içerikli cinsel fanteziye maruz kaldığının ispatı olarak yorumlandı.