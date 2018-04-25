HABER

Denizaltıda gazeteciyi öldüren Danimarkalı mucite ömür boyu hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

Kendi inşa ettiği UC3 Nautilus adlı denizaltıda, İsveçli gazeteci Wall’u öldüren sanık Madsen’e ömür boyu hapis cezası verildi

KOPENHAG (AA) - Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall’u öldürmekten dolayı yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kopenhag Şehir Mahkemesi’nde 8 Mart’tan bu yana görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Peter Langkjaer Madsen ve avukatı Betina Hald Engmark hazır bulunurken, öldürülen gazeteci Kim Wall’un ailesi ise duruşmaya katılmadı.

Kararı okuyan davanın hakimi Anette Burkö, mahkemenin, sanık Peter Madsen’in denizaltıda İsveçli kadın gazeteci Kim Wall’u taammüden öldürdüğüne karar verdiğini, bu nedenle sanığın ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmedildiğini bildirdi.

Kararda yer alan gerekçelere göre, ikili denize açılmadan önce, Madsen’in denizaltıya yüklediği araç gereçler ve internette şiddet içerikli cinsel fantezi ile ilgili aramalar yapması, cinayetin önceden planlandığına işaret ediyor.

Wall'un belli aralıklarla parça parça denizde bulunan cesedinde yapılan otopsilerde, 15 bıçak izine rastlanması, mahkeme heyeti tarafından, Wall’un öldürülmeden önce, şiddet içerikli cinsel fanteziye maruz kaldığının ispatı olarak yorumlandı.

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra, Madsen’in davanın masraflarını ve öldürülen Wall’un Danimarkalı sevgilisine tazminat ödemesine hükmetti.

Olayın yaşandığı UC3 Nautilus adlı denizaltıya mahkeme tarafından el konulmasına ve aracın imha edilmesine de karar verildi.

Kararın açıklanmasının ardından, Madsen’in avukatı Betina Hald Engmark, davayı temyiz ettiklerini bildirdi.

Davanın yaz aylarından sonra Östre Landsret temyiz mahkemesinde yeniden görülmesi bekleniyor.

- 12 yıl sonra tahliyesini isteyebilir

Peter Madsen’in, temyiz mahkemesinde de ömür boyu hapis ile cezalandırılması durumunda, Madsen, 12 yıl hapis cezası çektikten sonra tahliye edilmesini isteyebilecek.

Madsen’in tahliye edilip edilmeyeceğine, cezasını çektiği ceza infaz kurumu karar verecek. Ceza İnfaz Kurumu, Madsen’in tahliyesine onay vermez ise, Madsen, en erken iki yıl sonra yeniden tahliye edilmesini isteyebilir.

Ceza İnfaz Kurumu’nun, Madsen’in ikinci tahliye talebini de geri çevirmesi durumunda, Madsen’in konuyu yargıya taşıma hakkı bulunuyor.

- Olayın geçmişi

Kendisiyle röportaj yapmak için UC3 Nautilus adlı denizaltıda misafir ettiği İsveçli gazeteci Kim Wall ile birlikte, 10 Ağustos 2017 akşamı denize açılan Madsen’den saatlerce haber alınamamıştı.

UC3 Naiutilus’un seyri radar kayıtlarında tespit edilerek, 30 yaşındaki gazeteci Kim Wall’un cesedine parça parça olarak, 3 aylık aramaların ardından denizde farklı konumlarda ulaşılmıştı.

47 yaşındaki Mucit Peter Madsen, mahkemede verdiği ifadede, gazeteci Kim Wall’un bir kaza sonucu denizaltıda hayatını kaybettiğini, kendisinin de cesedi denize gömdüğünü iddia etmişti.

İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı
HDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır barajHDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır baraj
Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danimarka denizaltıda gazeteci cinayeti Kim Wall Peter Madsen UC3 Nautilus

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.