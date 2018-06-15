Denizaltıdaki kahramanlar bayramda da nöbette

Ailelerinden uzakta, aylarca iletişim dahi kuramadan vatan ve millet için fedakarca görev yapan bahriyeliler, bu Ramazan Bayramı'nı da görev başında nöbet tutarak geçiriyor. Aile özlemini bir nebze de olsa kendi içlerinde yaşayarak gidermeye çalışan denizaltı personeli, hep birlikte bayramlaştı.

Yarbay, şu anda Karadeniz'de Karadeniz Uyumu Harekatı, Akdeniz'de Akdeniz Uyumu Harekatı icra ettiklerini belirterek, "Karadeniz Uyumu Harekatı, Türkiye tarafından Karadeniz'deki terörizm ve yasa dışı silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla 2004 yılından itibaren başlatılan bir harekattır. Bu harekata çevre ülkelerimizi de davet ettik. Şu anda Rusya, Romanya ve Ukrayna da bu harekata iştirak etmektedirler. TCG Preveze denizaltısı da bu harekatta yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının (DZKK) 12 denizaltısından birisi olan TCG Preveze'nin adını 27 Eylül 1538 yılında Preveze Deniz Zaferi'nden aldığını ifade eden deniz yarbay, "Uzunluğu 62 metre, eni 6,2 metredir. Suyun altında 20 natın üzerinde sürate çıkabilmekteyiz. Mevcut imkanlarımız ise 50 güne kadar dalmış durumda karakol icra edebiliyoruz." diye konuştu.

Denizaltıda görevli astsubay da mevcut görevi nedeniyle yılın bir bölümünü ailesinden uzakta, denizlerde ülkenin hak ve menfaatlerini korumayla geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yılın büyük kısmını ailemizden uzakta, gemimizde seyirde geçirmekteyiz. Burası ikinci ailemiz gibi oluyor. Biz burada ailemizin yakınlığını bir nebze de olsun kendi içimizde, aile ortamında gidermeye çalışıyoruz. Ramazan Bayramı'nda burada görevde olmamızın asıl maksadı, ailemizin, sevdiklerimizin, milletimizin rahat ve huzurlu şekilde bayram geçirmesi. Bu maksatla TSK'nın tüm unsurlarında olduğu gibi TCG Preveze denizaltısı olarak biz de görevimizin başındayız."

Denizaltı komutanı, Türkiye'ye denizlerden gelebilecek tehditleri önceden tespit etmek ve gerektiğinde bertaraf etmek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

TCG Preveze ile yıl içerisinde planlı milli tatbikatlar da yaptıklarını anlatan yarbay, ayrıca Türkiye'nin müttefikleriyle çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla NATO ve davet tatbikatlarına da iştirak ettiklerini söyledi.

"TSK'nın denizlerdeki dosta güven, düşmana caydırıcılık sağlayan denizaltıda, böyle stratejik bir görevi yapıyor olmaktan gurur ve övünç duymaktayım. Bayramlarda elbette ailemizle birlikte olmak isterdik ancak görevimizin gerektirdiği şeyler var. Onun için biz de şu anda Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Ramazan Bayramı'nı burada geçiriyoruz. Uzun zamandır görüşmediğimiz için ailemizi elbette özlüyoruz ancak her şeyden önce milletimizin ve vatanımızın bekası için görev yapmaktan gurur duyuyoruz."

Denizaltı personelinden diğer bir astsubay ise TSK'nın tüm unsurlarında olduğu gibi kendilerinin de Ramazan Bayramı'nda görevlerinin başında olduklarını kaydetti.

Vatan hizmeti yapıyor olmanın verdiği gurur ve mutluluğun yeteceğini dile getiren astsubay, "Ailemi en son 8 gün önce gördüm. Görevimizin uzunluğu neticesinde yaklaşık olarak 1 ay daha göremeyeceğim. Ailemin, sevdiklerimin ve milletimin Ramazan Bayramı'nı rahat, huzur ve sağlıklı şekilde sağladığımız için gurur duyuyorum." dedi.

Astsubay, 5,5 yaşında bir kız evladı olduğunu ifade ederek, arkalarında her zaman onların güçlerini hissettiklerini belirtti.

Kaporta kapandıktan sonra burasının kendileri için bambaşka bir dünya olduğunu vurgulayan astsubay, kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

