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Denizbank Açıkhava Konserleri 2 Temmuz'da başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

Denizbank Açıkhava Konserleri 2 Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Denizbank Açıkhava Konserleri, 2 Temmuz'da Candan Erçetin konseriyle başlayacak.

BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserler kapsamında, 2 Temmuz'da Candan Erçetin, 3 ve 6 Temmuz'da Sertab Erener sahne alacak. Erener, kış sezonu boyunca sahnelediği ve yoğun ilgiyle karşılaşan "Sertab'ın Müzikali" adlı gösterisini sunacak.

Şarkıcı ve besteci Selda Bağcan 4 Temmuz'da, şarkıcı Ajda Pekkan ise 9 Temmuz'da hayranlarıyla buluşacak.

Konserler 21.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
açıkhava Ajda Pekkan Candan Erçetin denizbank konser Selda Bağcan Sertab Erener

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