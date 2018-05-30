Denizbank Açıkhava Konserleri 2 Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Denizbank Açıkhava Konserleri, 2 Temmuz'da Candan Erçetin konseriyle başlayacak.
BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserler kapsamında, 2 Temmuz'da Candan Erçetin, 3 ve 6 Temmuz'da Sertab Erener sahne alacak. Erener, kış sezonu boyunca sahnelediği ve yoğun ilgiyle karşılaşan "Sertab'ın Müzikali" adlı gösterisini sunacak.
Şarkıcı ve besteci Selda Bağcan 4 Temmuz'da, şarkıcı Ajda Pekkan ise 9 Temmuz'da hayranlarıyla buluşacak.
Konserler 21.00'de başlayacak.
ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!
Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Okuyucu Yorumları 0 yorum