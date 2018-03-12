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DenizBank KKDF tahakkukuna ilişkin davayı kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

DenizBank KKDF tahakkukuna ilişkin davayı kazandı

İSTANBUL (AA) - DenizBank, banka adına 2013 yılı için tahakkuk ettirilen toplam 4 milyon 360 bin 814,04 TL tutarlı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi ve cezai faiz ödemesine ilişkin davayı kazandı.

DenizBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından banka adına 2013 yılı için tahakkuk ettirilen toplam 4 milyon 360 bin 814,04 TL tutarlı KKDF kesintisi ve cezai faiz ödemesinin yürütmesinin durdurulduğunun daha önceki açıklamalarda duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu davada Bankamız adına tahakkuk ettirilen KKDF'nin iptaline oybirliği ile karar verilerek dava lehimize sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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