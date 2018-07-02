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Denizbank'a 13,5 ton altınlık SPK onayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

SPK, Denizbank'ın 13,5 ton altın büyüklüğüne kadar kıymetli maden bonosu ihraç başvurusunu onayladı

İSTANBUL (AA) - Denizbank, 13,5 ton altın büyüklüğüne kadar kıymetli maden bonosu ihraç başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyurdu.

Denizbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, SPK, Denizbank'ın 13,5 ton altın büyüklüğüne kadar kıymetli maden bonosu ihraç başvurusunu onayladı.

Açıklamada, "İlgide kayıtlı açıklamalarımızda bankamızın değişik vadelerde, altın cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, en fazla 13,5 ton altın büyüklüğüne kadar kıymetli maden bonosu ihracının gerçekleştirilmesi amacıyla 1 Mart 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı duyurulmuştu.
Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Haziran 2018 tarih ve 27/759 sayılı toplantısında onaylanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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