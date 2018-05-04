DenizBank'tan ilk çeyrekte 606 milyon lira kar

İSTANBUL (AA) - DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank'ın, aktiflerini bu yılın ilk çeyreğinde 169 milyar TL'ye ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu, aynı dönemde 606 milyon TL net kar elde ettiğini bildirdi.

Ateş, DenizBank'ın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük 5'inci özel bankası olarak, 81 ile ve yurt dışına yayılan 751 şubenin yanı sıra 14 binin üzerinde çalışan ile ülkeleri için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti.

DenizBank'ın, aktiflerini 2018'in ilk çeyreğinde 169 milyar TL'ye ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu, aynı dönemde 606 milyon TL net kar elde ettiğini bildiren Ateş, DenizBank'ın, konsolide bazda mevduatını 116 milyar TL'ye, toplam kredilerini 119 milyar TL'ye ve müşteri sayısını da 11,8 milyon kişiye ulaştırdığını aktardı.

- "Nefes Projesi'ne destek veren tek özel bankayız"

Hakan Ateş, ekonominin can damarı KOBİ'lere destek olmak üzere 2017'de reel sektör ve finans sektörü olarak el ele vererek Nefes Projesi'nin ilkini hayata geçirdiklerini anımsattı.