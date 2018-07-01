Kendi mesleğini yılmadan en iyi şekilde yaparak, kişinin kendini geliştirebileceğini dile getiren Aka, "Kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek çalışmalısınız. Ondan sonrası zaten kendiliğinden gelecektir. Yapmanız gereken, özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey var, o da lisan öğrenmektir. Denizcilik sektörü giderek gelişiyor, büyüyor, ilerliyor. Deniz ticaretinin çok çeşitli branşları var ve bunların hemen hemen tamamında denizciye gemiyi tanıyan, denizde yaşamış, denizde çalışmış denizcilere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, "Denizcilik sektörü giderek gelişiyor, büyüyor, ilerliyor. Deniz ticaretinin çok çeşitli branşları var ve bunların hemen hemen tamamında denizciye gemiyi tanıyan, denizde yaşamış, denizde çalışmış denizcilere ihtiyaç var." dedi.

Aka, Türkiye'nin, Çin’den sonra dünyaya en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülke olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada 1 buçuk milyon gemi adamına ihtiyaç vardır. Türkiye'de de 112 bin aktif olmak suretiyle, 180 bin civarında gemi adamı var. Bu kötü bir şey değil. Bu çok büyük bir avantaj. Çin'den sonra dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz ve dünyanın 1 buçuk milyonluk gemi adamı ihtiyacını kapatabilecek potansiyeli olan en yüksek ülkelerden biriyiz.

Denizcilik öğrencileri, lisan olarak İngilizce'yi ana dilleri gibi konuşması gerekiyor. Gemi adamı açığını kapatamadığımız bir gerçek onun da nedeni lisan. Onun da nedeni uluslararası kültürlere uyum. Mesleki yetersizlik değil. Ben bu mektebin mezunlarının, başka okulların mezunlarının, Türk denizcilerinin çok yetenekli denizciler olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bu adaptasyonu, bu uyumu hızla sağlamamız ve dünyanın ihtiyaç duyduğu gemi adamı eksiğini tamamlamaya aday ülkelerden biri olmak gerekiyor ve bu durum, en kısa zamanda başarmamız gereken alanlardan biri. Biz Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak, sektörü ve eğitim kurumlarımızı bu anlamda yönlendirme ve gerekli düzenlemeleri yapma konusunda önemli bir gayret gösteriyoruz."