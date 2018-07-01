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"Denizcilik sektörü giderek gelişiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 22:46 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka: - "Denizcilik sektörü giderek gelişiyor, büyüyor, ilerliyor. Deniz ticaretinin çok çeşitli branşları var ve bunların hemen hemen tamamında denizciye gemiyi tanıyan, denizde yaşamış, denizde çalışmış denizcilere ihtiyaç var"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, "Denizcilik sektörü giderek gelişiyor, büyüyor, ilerliyor. Deniz ticaretinin çok çeşitli branşları var ve bunların hemen hemen tamamında denizciye gemiyi tanıyan, denizde yaşamış, denizde çalışmış denizcilere ihtiyaç var." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin Tuzla Yerleşkesi'nde gerçekleşen törende, 2017-2018 Akademik Yılı'nı başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, diploma almanın sevincini yaşadı.

Törene, İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencileri, aileleri ve davetliler katıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, 111 öğrencinin mezun olduğu törende yaptığı konuşmada, denizcilik sektöründe en temel unsurun lisan olduğunu söyledi.

Kendi mesleğini yılmadan en iyi şekilde yaparak, kişinin kendini geliştirebileceğini dile getiren Aka, "Kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek çalışmalısınız. Ondan sonrası zaten kendiliğinden gelecektir. Yapmanız gereken, özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey var, o da lisan öğrenmektir. Denizcilik sektörü giderek gelişiyor, büyüyor, ilerliyor. Deniz ticaretinin çok çeşitli branşları var ve bunların hemen hemen tamamında denizciye gemiyi tanıyan, denizde yaşamış, denizde çalışmış denizcilere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Aka, Türkiye'nin, Çin’den sonra dünyaya en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülke olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada 1 buçuk milyon gemi adamına ihtiyaç vardır. Türkiye'de de 112 bin aktif olmak suretiyle, 180 bin civarında gemi adamı var. Bu kötü bir şey değil. Bu çok büyük bir avantaj. Çin'den sonra dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz ve dünyanın 1 buçuk milyonluk gemi adamı ihtiyacını kapatabilecek potansiyeli olan en yüksek ülkelerden biriyiz.

Denizcilik öğrencileri, lisan olarak İngilizce'yi ana dilleri gibi konuşması gerekiyor. Gemi adamı açığını kapatamadığımız bir gerçek onun da nedeni lisan. Onun da nedeni uluslararası kültürlere uyum. Mesleki yetersizlik değil. Ben bu mektebin mezunlarının, başka okulların mezunlarının, Türk denizcilerinin çok yetenekli denizciler olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bu adaptasyonu, bu uyumu hızla sağlamamız ve dünyanın ihtiyaç duyduğu gemi adamı eksiğini tamamlamaya aday ülkelerden biri olmak gerekiyor ve bu durum, en kısa zamanda başarmamız gereken alanlardan biri. Biz Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak, sektörü ve eğitim kurumlarımızı bu anlamda yönlendirme ve gerekli düzenlemeleri yapma konusunda önemli bir gayret gösteriyoruz."

- "Denize çıkacak tüm denizcilere, Allah selamet versin"

Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt ise "İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde yapılan çalışmalarımızın, sizlerin başarılarıyla yeni bir ivme kazanacağından şüphem yoktur." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle gurur duyduğuna dikkati çeken Söğüt, şunları kaydetti:

"Sizleri, hayattaki en hakiki dayanağın ilim ve fen olduğunu benimseyip kararlarınızı analitik düşünce süzgecinden geçirerek almayı öğrendiğiniz bu ocaktan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, lider vasıflı, çevreye duyarlı, yüksek etik değerlere sahip denizciler olarak yeni dünyalara yelken açmak üzere uğurluyoruz. Bir denizci özdeyişinde ifadesini bulduğu üzere, 'Bir omurga, bir gövde, bir güverte ve yelkenler değildir, bir gemi. Bunlar geminin ihtiyaç duyduklarıdır. Bir gemi gerçekte özgürlüktür.' Bu gemide denize çıkacak fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür tüm denizcilere Allah selamet versin."

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